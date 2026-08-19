Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Fora de campo: astro do Al-Hilal tira Cristiano Ronaldo do topo do Campeonato Saudita

C. Ronaldo
R. Neves
Al-Riyadh x Al-Nassr
Al-Riyadh
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Al-Fayha x Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Portugal
Arábia Saudita

Nova disputa perdida pelo craque português no Roshn

O astro do Al-Hilal, o português Cristiano Ronaldo, tirou o capitão do vizinho e rival tradicional Al-Nassr do topo do Campeonato Saudita, em uma disputa fora dos gramados.

A "EA SPORTS FC" divulgou a lista dos jogadores mais bem avaliados do Campeonato Saudita no game eletrônico "FC27", com Ronaldo caindo do topo que ocupou nos últimos três anos.

Ronaldo apareceu na segunda posição do Campeonato Saudita, com avaliação de 84, atrás de seu compatriota Rúben Neves, meio-campista do Al-Hilal, que recebeu uma avaliação de 85, sendo o mais bem avaliado.

Ingressos para os jogos do Campeonato SauditaCompre seu ingresso agora!

Ronaldo não estava sozinho na segunda colocação, empatando com o sérvio Sergej Milinković-Savić, meio-campista do Al-Hilal, e o mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadisiyah.

Campeonato Saudita
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Campeonato Saudita
Al-Riyadh crest
Al-Riyadh
ALR
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN

Por outro lado, seis jogadores receberam avaliação de 83: o português Francisco Trincão, o brasileiro Roger Ibañez e o inglês Ivan Toney, do Al-Ahli, o francês Kingsley Coman, o espanhol Íñigo Martínez e o português João Félix, do Al-Nassr.

Por sua vez, vários jogadores de renome mundial ficaram de fora da lista dos dez primeiros, como os franceses Karim Benzema e Theo Hernández, do Al-Hilal, que receberam avaliação de 82, a mesma avaliação do senegalês Sadio Mané, astro do Al-Nassr.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google