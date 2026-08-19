Fora de campo: astro do Al-Hilal tira Cristiano Ronaldo do topo do Campeonato Saudita

O astro do Al-Hilal, o português Cristiano Ronaldo, tirou o capitão do vizinho e rival tradicional Al-Nassr do topo do Campeonato Saudita, em uma disputa fora dos gramados.

A "EA SPORTS FC" divulgou a lista dos jogadores mais bem avaliados do Campeonato Saudita no game eletrônico "FC27", com Ronaldo caindo do topo que ocupou nos últimos três anos.

Ronaldo apareceu na segunda posição do Campeonato Saudita, com avaliação de 84, atrás de seu compatriota Rúben Neves, meio-campista do Al-Hilal, que recebeu uma avaliação de 85, sendo o mais bem avaliado.

Ronaldo não estava sozinho na segunda colocação, empatando com o sérvio Sergej Milinković-Savić, meio-campista do Al-Hilal, e o mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadisiyah.

Por outro lado, seis jogadores receberam avaliação de 83: o português Francisco Trincão, o brasileiro Roger Ibañez e o inglês Ivan Toney, do Al-Ahli, o francês Kingsley Coman, o espanhol Íñigo Martínez e o português João Félix, do Al-Nassr.

Por sua vez, vários jogadores de renome mundial ficaram de fora da lista dos dez primeiros, como os franceses Karim Benzema e Theo Hernández, do Al-Hilal, que receberam avaliação de 82, a mesma avaliação do senegalês Sadio Mané, astro do Al-Nassr.

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