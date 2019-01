Fora da lista de inscritos do Pyramids, Rodriguinho negocia com 'várias equipes'

Meia não conseguiu repetir boas atuações que teve no Corinthians e vinha jogando pouco no clube egípcio

Sem conseguir emplacar no Pyramids, Rodriguinho foi retirado da lista de inscritos da equipe no Campeonato Egípcio. Segundo Luís Paulo Santarelli, agente do jogador, isso ocorreu porque o meia será negociado.

“Ele foi retirado (da lista de inscritos) pelo fato de haver negociações. Estamos negociando com várias equipes. Do Brasil e de fora”, afirmou em entrevista ao jornal Superesportes.

No Brasil. além do Corinthians, seu ex-clube, São Paulo, Flamengo e Cruzeiro também sondaram Rodriguinho recentemente. O Pyramids, porém, já adiantou que só aceita negociar o brasileiro em definitivo e pede US$ 8 milhões (cerca de R$ 29,7 milhões).

No Pyramids, Rodriguinho não conseguiu repetir as boas atuações que teve no Corinthians. No total, disputou apenas 13 jogos e deu uma assistência.