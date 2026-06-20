Fora da Copa do Mundo... O Barcelona define sua posição em relação ao zagueiro do City

O Manchester City se prepara para receber de volta vários de seus jogadores após os períodos de empréstimo que passaram na última temporada, em um momento em que o clube aguarda os contornos da próxima fase sob a nova comissão técnica (Enzo Maresca), com um foco claro em avaliar os jogadores capazes de agregar valor à equipe, em vez de se envolver em um amplo processo de reconstrução.

Entre os nomes que recebem atenção especial no City, destaca-se o zagueiro brasileiro Vitor Reis, que se prepara para retornar ao Etihad Stadium após uma temporada inteira no Girona, da Espanha, onde conseguiu deixar uma marca clara, apesar das dificuldades enfrentadas pela equipe.

Reis, de 20 anos, disputou a temporada 2025-2026 pelo Girona, clube irmão do Manchester City dentro da rede do City Football Group, e conseguiu se impor como um dos principais jogadores da equipe, após adquirir experiência importante na La Liga em sua primeira experiência europeia.

Apesar do rebaixamento do Girona na última rodada da temporada, o desempenho do zagueiro brasileiro foi um dos poucos pontos positivos da equipe, o que levou o Manchester City a incluí-lo nos planos para a nova temporada, em vez de buscar outro empréstimo.

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Mourinho Espera-se que Reis se junte ao elenco do City durante a pré-temporada em Hong Kong, no final de julho, onde treinará com um grupo de jogadores que não participaram da Copa do Mundo, antes de uma decisão final sobre seu papel no time.

Por outro lado, reportagens na Espanha associaram Reis ao interesse do Barcelona após suas atuações pelo Girona, mas a BBC confirmou que “essas notícias foram recebidas com ceticismo nos bastidores do Manchester City, onde foram consideradas meras especulações que não refletem nenhuma ação oficial no momento. Portanto, o plano — tal como está agora — é que o jogador seja uma opção disponível na próxima temporada (para o técnico Maresca)”.

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Apesar de ter disputado apenas 22 partidas pela equipe principal do Palmeiras, no Brasil, o City agiu rapidamente e contratou Reis por 29,6 milhões de libras esterlinas em janeiro de 2025, no mesmo mês em que assinaram com Abdulkadir Khusanov, Enquanto o jogador da seleção uzbeque se firmou como titular, Reis disputou apenas quatro partidas antes de ser emprestado para ganhar mais experiência.