Fora da Champions e com fracassos históricos: o fim de temporada amargo do Man United

O Manchester United foi eliminado, matematicamente, das chances de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada após a goleada sofrida por 4 a 0 sobre o Brighton.

Os Red Devils entraram no jogo com já com a menor esperança de encostar no Arsenal e Tottenham, que estão acima deles na classificação da Premier League. Na prática, é claro, sem sucesso.

Agora, a nova equipe de Erik ten Hag terá que se contentar com uma vaga na Europa League ou na Conferência League, na melhor das hipóteses, depois de um pesadelo na derrota para o Brighton, que trouxe mais dor ao que tem sido uma temporada ruim ao clube.

Fora da Liga dos Campeões e encarando novas profundezas

Depois que Moises Caicedo colocou Brighton na frente com seu primeiro gol na Premier League, os Red Devils sofreram um apagão em grande escala no segundo tempo.

Outros gols de Marc Cucurella, Pascal Gross e Leandro Trossard colocaram o jogo fora de dúvida para o United, mostrando as fragilidades defensivas do time inglês.

Com um jogo ainda a ser disputado na temporada 2021/22, os comandados de Ralf Rangnick sofreram 56 vezes, sendo seu pior retorno na Premier League na história da divisão.

Liga dos Campeões para Cristiano Ronaldo só na TV 📺🌍



O Manchester United não tem mais chances de disputar a Champions na próxima temporada 🤦‍♂️



O maior artilheiro do torneio estará fora... se ficar em Old Trafford mesmo 👀 pic.twitter.com/gg5iGUmzNx — GOAL Brasil (@GoalBR) May 7, 2022

Além disso, do lado de Cristiano Ronaldo, o português estará fora pela primeira vez de uma Liga dos Campeões após 20 anos, é claro, caso continue no time inglês para a próxima temporada.

O United também conseguiu estabelecer uma nova marca negativa em termos de pontos em uma única temporada da Premier League. Após 37 jogos, os Red Devils conseguiram apenas 58, seis a menos dos 64 conquistados por David Moyes em 2013/14.

A derrota para o Brighton também marcou a primeira vez que o Manchester United perdeu cinco jogos consecutivos fora de casa desde março de 1981, há pouco mais de 41 anos.