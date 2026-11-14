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Roberto Mancini, treinador da seleção da Itália, afirmou que a disputa pela classificação às quartas de final da Liga das Nações da UEFA representa um grande motivo de orgulho, antes do confronto decisivo contra a seleção da Bélgica, marcado para a noite de domingo, na capital Bruxelas.

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Mancini falou à rede "Sky Sports" após o término do último treino da seleção italiana no centro de treinamentos de Appiano Gentile, e antes da viagem da delegação da equipe à capital belga, onde o estádio Rei Balduíno recebe o aguardado confronto, sob o comando do árbitro norueguês Espen Eskås.

A seleção italiana ocupa a liderança do Grupo 1 da Primeira Divisão, com 10 pontos, à frente da seleção da França pelo saldo de gols, que possui a mesma pontuação, enquanto a seleção da Bélgica ocupa a terceira posição com 9 pontos.

A seleção italiana precisa apenas de um empate para garantir a classificação às quartas de final, independentemente do resultado do confronto entre França e Turquia, enquanto a vitória garante o encerramento da fase de grupos na liderança. Por outro lado, a seleção belga só tem a vitória como alternativa para manter vivas suas esperanças de classificação.

Mancini disse, em declarações divulgadas pelo jornal "Corriere dello Sport": "Esta partida vale apenas três pontos ou mais do que isso? Estar aqui e disputar a classificação com os outros na Liga das Nações da Europa representa um motivo de orgulho para nós. Estamos aqui e buscamos alcançar nosso objetivo, e podemos vencer, apesar de sabermos que a missão não será fácil, porque a Bélgica é uma grande seleção".

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O desempenho da seleção italiana passou por uma transformação notável desde o retorno de Mancini ao comando técnico em setembro passado, depois de ter começado sua trajetória com uma derrota em casa diante da Bélgica por dois a zero em Roma, em meio a vaias da torcida, antes de recuperar o equilíbrio e conquistar duas vitórias sobre a Turquia, empatar com a França fora de casa, e depois vencer a seleção francesa comandada por Zinedine Zidane pelo placar de 3 a 1, no confronto realizado na noite de quinta-feira no estádio San Siro.

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Mancini comentou sobre a evolução pela qual passou o desempenho de sua equipe, dizendo: "Desde a minha chegada, sempre vi coisas positivas, e esperava essa melhora, além de ter mantido meu otimismo apesar da derrota na primeira partida. Fizemos uma boa atuação no segundo tempo, e talvez merecêssemos sair com o empate".

O treinador da seleção da Itália encerrou suas declarações reforçando que sua equipe não mudará seu estilo diante da Bélgica, esclarecendo: "Vamos jogar da nossa maneira habitual, e acredito que a seleção belga possui bons jogadores, dotados de habilidade e velocidade, e a partida não será muito diferente do nosso confronto diante da França".

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Vale lembrar que a Itália nunca conquistou o título da Liga das Nações da Europa desde o início da competição na temporada 2018-2019, tendo obtido seus melhores resultados ao ocupar o terceiro lugar nas edições de 2020-2021 e 2022-2023.

A seleção belga decidiu a seu favor o confronto do primeiro turno, realizado no estádio Olímpico de Roma, por dois a zero, com gols marcados por Mika Godts e Dodi Lukebakio.