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O técnico da Inter, Cristian Chivu, fez uma avaliação dura da fragilidade mental de sua equipe depois que ela desperdiçou várias vantagens no empate por 4 a 4 com a Atalanta. O treinador afirmou que seus jogadores “foram reprovados no teste” em uma noite caótica em Bérgamo, na qual cederam uma vantagem de dois gols em três ocasiões.

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Reação da Atalanta no fim estraga hat-trick de Pio Esposito

A Atalanta arrancou um ponto dramático em Bérgamo com o segundo gol de Charles De Ketelaere e um pênalti de Franck nos acréscimos, anulando a vantagem aberta pela cobrança de pênalti de Petar Sucic, que havia feito 4 a 2. A reação no fim estragou uma noite marcante para Pio Esposito , que, após boas atuações pela Itália na Liga das Nações, marcou seu primeiro hat-trick no Campeonato Italiano.

A frustração da Inter aumentou com dois lances de pênalti. Os visitantes consideraram que Davide Zappacosta merecia o cartão vermelho, e não o amarelo, por afastar a bola com o cotovelo em cima da linha do gol. Depois, Alessandro Bastoni cometeu o pênalti decisivo ao tocar a bola involuntariamente com a mão, com os braços erguidos acima do ombro.

Chivu critica atuação “sem firmeza e superficial” da Inter

Em entrevista à DAZN Italia, Chivu criticou a falta de firmeza de sua equipe. “Estivemos vencendo por 2 a 0, 3 a 1 e 4 a 2, então esse é o lamento”, disse Chivu após o jogo. “Tínhamos uma ideia do que deveríamos fazer e não fizemos. Deveríamos ter administrado a vantagem e, quando sentimos que eles estavam se aproximando, logo restabelecemos a diferença de dois gols.

“Acho que fomos reprovados no teste nos minutos finais. É difícil dizer por que não conseguimos administrar a vantagem. Temos de parabenizar a Atalanta, porque percebeu que estávamos um pouco superficiais e passou a cruzar bolas para a área e a colocar jogadores ali, enquanto nós estávamos menos firmes do que de costume.

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“Lamento. Vejo isso como dois pontos dados de presente, mas vamos aprender com isso e agora sabemos que devemos deixar a intensidade e a mentalidade caírem nos próximos jogos.”

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Ele também apontou falhas nas bolas paradas e dentro da área. “O segundo gol da Atalanta veio de um escanteio idêntico a outro em que Pepo havia feito uma grande defesa momentos antes, então não aprendemos com aquilo”, continuou Chivu. “Quando chegamos a 4 a 2, nossa defesa ficou parada em uma situação caótica. Precisamos de determinação e concentração nessas situações, e fomos negligentes nesse aspecto hoje.”

Chivu mudou a disposição da equipe pelos lados do campo no fim, embora tenha insistido que a mentalidade foi o fator mais importante. “Senti que estávamos sofrendo pelas laterais, em parte porque estávamos pouco firmes e cedíamos espaço para os cruzamentos com facilidade. Decidi colocar Marcus Thuram aberto para ajudar Djed Spence nos minutos finais”, acrescentou Chivu. “É uma questão de vontade para disputar os duelos, de ter mais determinação, e não apenas de colocar jogadores atrás da bola, porque, se você não tiver a intensidade certa, um único erro pode custar caro.”

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Falhas defensivas prejudicam as grandes ambições da Inter

Embora este tenha sido o primeiro empate da Inter na temporada, além de 11 vitórias e três derrotas em todas as competições, suas dificuldades defensivas chamam a atenção. A equipe sofreu 17 gols em 12 partidas do Campeonato Italiano, mais do que qualquer outro clube entre os seis primeiros colocados.

Questionado se esse retrospecto defensivo o preocupa mais do que os pontos perdidos, Chivu cobrou uma reação rápida. “Estamos sofrendo gols demais para um clube que tem grandes ambições, mas precisamos fazer como fizemos em Roterdã e contra o Como: reagir a um revés, sem ficar olhando para o passado. Temos de aprender que não basta apenas administrar uma situação. Precisamos continuar dando 100% até o apito final”, concluiu o técnico da Inter.

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Foco passa a ser recuperar a intensidade para os próximos jogos

A Inter precisa agora virar a página rapidamente, sem ficar presa às oportunidades desperdiçadas, e usar como modelo as atuações em que reagiu em Roterdã e contra o Como. Com 11 vitórias em 15 jogos em todas as competições, a equipe de Chivu continua sendo forte quando está concentrada, desde que elimine os erros individuais e mantenha a intensidade até o apito final.