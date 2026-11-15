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O zagueiro português Ruben Dias admitiu que sua equipe cometeu erros imperdoáveis na surpreendente derrota por 4 a 1 para a Dinamarca, em casa, pela Liga das Nações da Uefa. Dias apontou com franqueza desequilíbrios táticos e momentos decisivos que custaram caro a Portugal em Braga.

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Colapso histórico em Braga

Portugal sofreu uma surpreendente derrota por 4 a 1 em casa para a Dinamarca, sua pior derrota como mandante em partidas oficiais. Segundo a RTP, a seleção portuguesa ficou completamente sem respostas diante de uma Dinamarca liderada por Rasmus Hojlund, que conquistou uma vitória dominante. Apesar das homenagens emocionantes antes da partida a Cristiano Ronaldo, recentemente aposentado, a equipe de Jorge Jesus teve uma atuação péssima, que deixou torcedores e jogadores atônitos.

Dias aponta os “pecados capitais”

Ao analisar a queda de rendimento, o zagueiro Ruben Dias reconheceu que a Dinamarca simplesmente foi superior em todos os aspectos. Dias destacou como o domínio inicial dos visitantes impôs uma pressão insustentável à defesa portuguesa.

“Acima de tudo, a Dinamarca foi melhor. É uma equipe de muita qualidade, e sabemos disso. Só a nossa melhor atuação teria nos dado a vitória, e eles dominaram momentos do jogo que acabaram sendo decisivos”, explicou Dias.

Desequilíbrio tático e cansaço

Dias detalhou onde Portugal errou taticamente e observou que a incapacidade de controlar a posse de bola provocou um efeito dominó de desgaste físico e erros de posicionamento. O zagueiro foi direto ao descrever as falhas da equipe.

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“Onde mais erramos, e onde o desequilíbrio começou, foi quando eles passaram a ter a bola de forma perigosa, e nós nunca nos sentimos à vontade com a bola, o que causou cansaço e desequilíbrio. Tudo começa aí, depois outras coisas acontecem”, afirmou Dias.

Foco na classificação pelo grupo em Cardiff

Ao comentar a homenagem a Ronaldo, Dias observou que o peso emocional tinha a mesma importância, embora a equipe lamentasse profundamente não ter conquistado uma vitória para o país. Dias segue concentrado em garantir o primeiro lugar no Grupo A4.

“A derrota é significativa, dada a nossa ambição de vencer todos os jogos. Estamos em primeiro lugar no grupo, e isso foi fruto de muito trabalho; só precisamos de mais um jogo para garantir a classificação.” Dias agora desfalcará a equipe na viagem a Cardiff por suspensão.