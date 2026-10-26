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O meio-campista do Barcelona Pedri fez uma autocrítica da atuação de sua equipe após a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid no El Clásico. O jogador da seleção espanhola apontou os erros no primeiro tempo e a lentidão na circulação da bola como fatores decisivos para o resultado.

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Barcelona sai derrotado apesar da reação no segundo tempo

Pedri e o Barcelona sofreram sua primeira derrota em competições nacionais na temporada, com o Real Madrid vencendo por 2 a 1 no Spotify Camp Nou. Depois de sair atrás no placar com um gol de sorte no primeiro tempo, o Barcelona reagiu após o intervalo, e Pedri deu a assistência para o empate de Raphinha.

No entanto, um contra-ataque nos minutos finais, concluído por Kylian Mbappe, pegou o Barcelona desprevenido e encerrou sua sequência de nove vitórias.

O Barcelona segue na liderança de La Liga, com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

Pedri admite que atuação no primeiro tempo ficou muito abaixo do esperado

Em entrevista à DAZN após a partida, Pedri não deu desculpas para o início lento do Barcelona. “Acho que, no geral, não fizemos uma grande partida”, admitiu Pedri.

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“No primeiro tempo, não fomos nós mesmos. Acho que poderíamos ter feito muitas coisas melhor.”

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“Acima de tudo, a velocidade da circulação da bola. No primeiro tempo, fomos muito lentos, perdemos muitas bolas de bobeira e, contra esse time, você paga por isso”, explicou o meio-campista.

Meio-campista lamenta falha na defesa do contra-ataque nos minutos finais

Pedri observou que, embora o Barcelona tenha melhorado após o intervalo, a falha na defesa do contra-ataque decisivo do Real Madrid custou caro. “No segundo tempo, empatamos e estávamos jogando melhor, mas eles marcaram em um contra-ataque que não defendemos bem”, afirmou.

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“Eles têm qualidade no ataque.”

“Queríamos vencer o clássico diante da nossa torcida... Saímos tristes, mas temos que pensar no próximo jogo”, acrescentou Pedri.

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Longa disputa pelo título mantém Barcelona focado na recuperação

Apesar da frustração, Pedri lembrou aos torcedores que a disputa pelo título de La Liga ainda será longa.

“Esta é uma temporada longa, e um título de liga não é conquistado aqui”, concluiu Pedri.

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O Barcelona volta suas atenções para o jogo de sábado contra o Alaves, por La Liga, no Spotify Camp Nou.