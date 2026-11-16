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O capitão da Inglaterra, Harry Kane, elogiou a intensidade impressionante de sua equipe após a vitória por 3 a 2 sobre a Espanha, campeã mundial, em Madri. Kane comentou a exibição dominante durante 60 minutos, que encerrou a incrível sequência de 43 jogos de invencibilidade da Espanha e garantiu à Inglaterra o primeiro lugar em seu grupo na Liga das Nações.

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Afirmação histórica em Madri

A impressionante vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre a Espanha, campeã mundial, em Madri foi mais do que um triunfo que definiu o grupo: foi uma demonstração inequívoca de suas ambições. A equipe de Thomas Tuchel encerrou a notável série de 43 jogos de invencibilidade da Espanha, garantiu o primeiro lugar no Grupo A1 e assegurou uma vaga como cabeça de chave nas quartas de final de março.

Após o confronto emocionante, o capitão Harry Kane refletiu sobre a enorme dimensão da conquista. Ele destacou o profundo orgulho de apresentar uma atuação tão completa fora de casa contra a atual potência do futebol mundial.

Atuação dominante contra a melhor seleção do mundo

Durante a primeira hora no Bernabéu, a Inglaterra jogou com uma autoridade impressionante e abriu 3 a 0 com gols de Kane, Ezri Konsa e Ben White. A equipe neutralizou completamente a campeã mundial com pressão incessante, disciplina tática e movimentação ofensiva destemida.

Em entrevista à UEFA após a partida, Kane destacou o nível extraordinário alcançado pela equipe naquele período decisivo. "Hoje mostramos um nível muito alto. Durante 60 minutos daquela atuação, simplesmente dominamos e mostramos o nível que sabíamos que podíamos alcançar", disse Kane. "Até o cartão vermelho, fomos precisos nas finalizações e dominamos."

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Motivada pelos erros do passado

Para chegar ao topo do grupo, a Inglaterra precisou adotar uma mentalidade implacável após tropeços anteriores na campanha. Kane revelou que o elenco usou os erros do passado como motivação para o decisivo jogo de volta na Espanha.

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"Fizemos um bom jogo contra eles em casa, mas sentimos que cometemos alguns erros a mais do que deveríamos e fomos punidos por isso", explicou Kane. "Seguimos para o restante da campanha sabendo que precisávamos vencer todos os jogos e voltar aqui com tudo em jogo. E foi exatamente o que aconteceu."

De olho nas quartas de final de março

Embora a expulsão de Elliot Anderson já no fim e os gols de Mikel Oyarzabal e Nico Williams tenham forçado a Inglaterra a resistir na defesa sob forte pressão, a equipe de Thomas Tuchel se manteve firme. Uma espetacular defesa dupla do goleiro James Trafford nos acréscimos acabou preservando o resultado histórico.

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Depois de vencer a campeã mundial fora de casa, Kane acredita que essa vitória marcante estabelece um novo patamar para a equipe. O elenco agora mira as quartas de final de março com a convicção crescente de que pode competir contra qualquer adversário no cenário internacional.