“Fomos completamente dominados”: técnico do Lens, Yannick Cahuzac, pede aos jogadores que façam “uma profunda autocrítica” após derrota histórica por 9 a 1 para o Como na Champions League

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O técnico do Lens, Yannick Cahuzac, desafiou seu elenco, ainda abalado, a encarar algumas verdades duras após sofrer uma goleada histórica por 9 a 1 em casa para o Como, pela Champions League, na noite de quarta-feira. Os implacáveis visitantes italianos comandados por Cesc Fabregas dominaram a partida no Stade Bollaert-Delelis e registraram a maior vitória fora de casa da história da competição.

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Anfitriões franceses sofrem goleada histórica

Cahuzac cobrou que seus jogadores assumam total responsabilidade depois que o Lens foi arrasado em casa pelo Como, da Serie A, na quarta rodada. Tasos Douvikas marcou três gols e deu uma assistência para Nico Paz, enquanto os visitantes igualaram a maior vitória da história da competição, por oito gols de diferença, marca também alcançada pelo Liverpool em 2007 e pelo Real Madrid em 2015. Lucas Da Cunha, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina e o estreante Matteo Papaccioli, de 18 anos, também marcaram, depois que um pênalti assinalado contra Maxence Caqueret no início da partida foi anulado pelo VAR.

Treinador cobra reflexão sincera no vestiário

Em entrevista ao site oficial da UEFA após a partida, Cahuzac disse: “O placar é pesado, fomos completamente dominados. Precisamos fazer uma reflexão profunda e tentar recuperar um pouco do orgulho contra o Marseille no domingo.”

Ao cobrar que seus jogadores assumam a responsabilidade, acrescentou: “Temos que ser capazes de olhar uns aos outros nos olhos e dizer a verdade. Precisamos nos reerguer e voltar as atenções para domingo. Infelizmente, essas coisas acontecem ao longo de uma carreira.”

Ao refletir sobre o desmoronamento da equipe e a derrota por 1 a 0 para o Lille na sexta-feira, continuou: “Não posso oferecer uma análise aprofundada do que deu errado. Estamos sofrendo, mas vou me concentrar na minha equipe e em como ajudá-la a se reerguer.

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“Cada jogo é diferente. Também tivemos boas atuações; vencemos três partidas seguidas no campeonato antes de sexta-feira [quando fomos derrotados por 1 a 0 pelo Lille]. Hoje, não podemos falar de nada positivo sobre nossa atuação.”

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Defensor assume responsabilidade pelo desmoronamento

Depois de marcar de voleio, aos 65 minutos, o único gol de honra do clube francês na noite, superando Jean Butez, o lateral-direito Ruben Aguilar também falou ao site oficial da UEFA sobre a desorganização defensiva da equipe: “Tínhamos um plano de jogo, mas não conseguimos executá-lo. Eles atravessaram nossa defesa e tudo aconteceu muito rápido. Vamos voltar ao trabalho rapidamente. Estamos todos chocados, tristes, abatidos. Isso faz parte da vida de um jogador de futebol de alto nível.”

Ao prometer se redimir diante da torcida neste fim de semana, Aguilar acrescentou: “Sofrer nove gols em casa é algo que temos de aceitar e pelo qual precisamos assumir a responsabilidade. Vamos dar tudo de nós quando voltarmos a este estádio magnífico no domingo.”

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Confronto com o Marseille será teste imediato

Agora, o Lens precisa se recompor rapidamente antes de receber o rival francês Marseille em casa pela Ligue 1, na tarde de domingo. Depois de ver uma sequência de três vitórias na primeira divisão ser interrompida pelo Lille antes da humilhação europeia de quarta-feira, o elenco precisa urgentemente reagir antes da pausa de novembro para as seleções. Enquanto isso, o Como, que vem marcando muitos gols, tornou-se apenas o segundo time a fazer nove gols em uma partida da Champions League, depois do Bayern de Munique em setembro de 2024, chegando a 19 gols em quatro jogos.