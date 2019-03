Folia, malhação e volta para Paris; confira como Neymar passou o Carnaval

Confira como foi o período do atacante no Brasil

Durante duas semanas no Brasil para dar continuidade a recuperação de mais uma lesão no quinto metatarso do pé direito, e também para aproveitar o Carnaval, Neymar foi destaque dos noticiários no país e no mundo.

Mas por qual motivo? Confira como foi o período do atacante no Brasil:

O jogador, mais uma vez, foi alvo de críticas pelo seu comportamento fora de campo, como quando foi visto dançando até o chão enquanto acompanhava um show em um trio elétrico no Carnaval de Salvador.

E como de costume, utilizou de suas redes sociais para dar uma resposta aos críticos. Em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ele postou um vídeo brincando: "A gente vai até o chão na academia também", que, inclusive, foi republicado na conta de seu pai e empresário que disse: "Agachamento com carga e sem carga".

O atacante também lembrou de seus companheiros de PSG: "Saudades de vocês, caras"

Entre um tratamento e outro, o craque do PSG encontrou tempo para ficar com o filho, Davi Lucca, e amigos. E teve mais brincadeira carnavalesca:

É Carnaval 🎉🎊 Uma publicação compartilhada por EneJota 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) em 3 de Mar, 2019 às 8:04 PST Mais artigos abaixo

E também teve visita inspiradora e motivadora de Ronaldo Fenômeno para incentivar o breve retorno do craque aos gramados.

Agora, Neymar se prepara para retornar a Paris nesta terça-feira (5), para chegar a tempo de acompanhar o duelo entre PSG e Manchester United, no Parque dos Príncipes, no dia seguinte, em partida de volta pelas oitavas de final da Champions League.