Folarin Balogun se pronunciou, após a eliminação dos Estados Unidos na Copa do Mundo, sobre a polêmica que surgiu em torno de sua pessoa. O atacante afirma que ainda está tendo dificuldade para aceitar a situação.
A história já é conhecida. Após receber um cartão vermelho contra a Bósnia-Herzegovina, Balogun foi inicialmente suspenso para a partida seguinte contra a Bélgica, mas a FIFA decidiu, de forma curiosa, que essa suspensão fosse “suspensa”. O presidente Donald Trump teria solicitado isso em uma ligação telefônica com Gianni Infantino. Com isso, Balogun pôde entrar em campo normalmente na noite passada.
Isso não ajudou muito, pois Balogun teve uma atuação bastante discreta na derrota dos EUA por 1 a 4 para a Bélgica. “Aceitei a decisão quando recebi o cartão vermelho. E também aceitei a decisão quando ficou claro que eu poderia jogar mesmo assim. Na verdade, não tenho muito mais a dizer sobre isso. Mas, no geral, acho que a Bélgica foi a melhor equipe hoje”, afirmou Balogun após a partida, segundo o The New York Post.
O atacante também indicou que não teve qualquer influência sobre o desenrolar dos acontecimentos, embora, naturalmente, tenha ficado feliz por poder disputar mais uma partida da Copa do Mundo. Após o jogo, Balogun procurou Rudi Garcia, técnico da Bélgica. Este havia comparado a decisão, mais cedo naquele dia, a uma piada de 1º de abril.
No entanto, a conversa foi tudo menos hostil, segundo Balogun. “Ele disse que espera que essa situação não ofusque o fantástico Mundial que eu joguei. Garcia só queria me encorajar a manter uma atitude positiva. A ter orgulho do que consegui alcançar durante este torneio.”
“Para ser sincero, eu também parabenizei a Bélgica”, continua Balogun. “Isso é uma partida. Há vencedores e perdedores. Assim como quando recebi aquele cartão vermelho, é preciso lidar com isso da maneira certa.”
Balogun agora precisa de um tempo para superar a confusão, assim como a eliminação da Copa do Mundo. “É muito difícil expressar em palavras o sentimento de decepção. Acho que a situação em que me encontro também trará desafios para mim pessoalmente. Por isso, é importante que eu consiga primeiro organizar meus pensamentos e, no momento certo, com certeza poderei falar sobre isso.”