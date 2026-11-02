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Adhe Makayasa
Traduzido por

Folarin Balogun é oferecido ao Manchester United e ao Newcastle antes da janela de transferências de janeiro; atacante da seleção dos Estados Unidos e do Monaco tenta relançar a carreira após avaliação médica frustrada no Everton

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O atacante Folarin Balogun, do AS Monaco, foi oferecido a vários clubes da Premier League, entre eles Manchester United e Newcastle United, antes da abertura da janela de transferências de inverno. O jogador de 25 anos, que defende a seleção dos Estados Unidos, quer deixar o Principado depois que uma possível transferência para o Everton fracassou no fim do verão.

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Atacante americano busca saída na janela de inverno

Segundo o TEAMtalk, intermediários do jogador revelado nas categorias de base do Arsenal sondaram vários clubes da primeira divisão inglesa para avaliar o interesse em uma negociação em janeiro. Balogun esteve perto de se transferir para o Everton na janela anterior, mas desistiu da negociação após ficar insatisfeito com perguntas feitas durante seus exames médicos. Desde então, a permanência no Stade Louis II tem deixado o atacante com poucas oportunidades na equipe principal nesta temporada.

Jovem Brunner reduz espaço de Balogun

Desde que sua transferência para Merseyside fracassou, a situação do atacante na França piorou significativamente. Fora da lista do Monaco para as competições europeias nesta temporada, o americano disputou apenas quatro partidas pela Ligue 1, todas saindo do banco. Por outro lado, o atacante de 20 anos Paris Brunner se tornou a opção preferida do clube para comandar o ataque e impressionou pelo desempenho como goleador, deixando Balogun à margem do elenco.

Com o clube da Ligue 1 disposto a autorizar sua saída no início do ano, o empresário Jorge Mendes e sua agência já trabalham em possíveis opções na Europa e em outras regiões. A reportagem acrescenta que o Manchester United está entre os clubes procurados, enquanto a direção do clube de Old Trafford busca reforçar suas opções para a posição de centroavante no meio da temporada. Embora Jean-Philippe Mateta, atacante do Crystal Palace, continue sendo um alvo do Manchester United, a mesma publicação afirma que Balogun agora também está sendo considerado pelo clube na busca por soluções para o ataque.

Clubes europeus são informados sobre disponibilidade

Além dos contatos com Manchester United e Newcastle, os representantes de Balogun retomaram as conversas com o Everton depois que a tentativa do clube de contratar o atacante fracassou perto do fim da janela de verão. Leeds United e Nottingham Forest, também da Premier League, foram informados de sua disponibilidade para a janela de inverno.

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A publicação revela ainda que representantes do jogador também procuraram a Juventus, da Serie A. Mendes e sua equipe avaliam o grau de interesse de uma ampla gama de possíveis destinos, na esperança de encontrar uma solução após alguns meses difíceis no Principado.

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Próximas semanas definirão o futuro

Com o Monaco pronto para liberar o atacante assim que a janela reabrir em janeiro, as conversas entre os representantes de Balogun e os clubes interessados devem ganhar força nas próximas semanas. Garantir uma vaga regular entre os titulares será o principal objetivo do jogador de 25 anos, que busca retomar o rumo da carreira. As negociações em andamento devem, em breve, oferecer um panorama mais claro sobre seu futuro.