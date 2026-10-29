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Carlos Tevez finalmente falou sobre as circunstâncias controversas que levaram à sua polêmica transferência do Manchester United para o Manchester City, rival da mesma cidade. O atacante argentino afirma que a quebra de confiança com o lendário técnico Sir Alex Ferguson foi o principal motivo da mudança que surpreendeu o mundo do futebol.

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Promessas não cumpridas em Old Trafford

Tevez trocou o Manchester United pelo rival da cidade em 2009, após um período bem-sucedido de dois anos por empréstimo em Old Trafford. Ele ajudou o United a conquistar a Premier League e a Champions League, mas o clube acabou se recusando a pagar o valor necessário para contratá-lo em definitivo.

O atacante argentino então se juntou ao Manchester City, pelo qual conquistaria seu terceiro título da Premier League. A relação com seu ex-clube continuou amarga, como ficou evidente quando ele segurou uma faixa com os dizeres “RIP Fergie” durante o desfile do City pelo título em 2012.

Sem se sentir valorizado por Ferguson

Em entrevista ao canal Rio Ferdinand Presents, Tevez explicou a sequência de acontecimentos que levou à sua saída. “Eles falaram comigo (antes) do empréstimo de dois anos. Depois, se você jogar bem, (nós) pagamos o contrato após um ano”, disse. “Fergie me disse: ‘Carlos, agora vou pagar seu contrato e você vai ficar em Manchester’. O time foi para uma pré-temporada.”

“Lembro dessa conversa com Fergie. Ele disse: ‘Vou pagar pelo Berbatov, mas você não se preocupe, vou comprar você e faremos seu contrato’.”

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Tevez sentiu que estava sendo deixado de lado deliberadamente à medida que o tempo passava e a contratação em definitivo não se concretizava. “Acho que Ferguson tinha até seis meses, a partir do dia em que conversamos, para cumprir sua palavra. E ele não cumpriu. Pelo contrário, começou a me deixar no banco. Na minha cabeça, ele começou a me deixar de lado para diminuir meu valor. E foi isso que mais me magoou.”

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Ele demonstrou frustração pelo fato de os torcedores não conhecerem esse contexto. “Para mim, as pessoas entendem”, disse. “Elas não sabem da conversa de Fergie comigo, nem dos bastidores. O que aconteceu entre Fergie e mim, acho que as pessoas não entendem.”

Mágoa e busca por vingança

Apesar da saída controversa, Tevez admitiu que ainda tem carinho pelo clube de Old Trafford. Ferdinand se solidarizou com o ex-companheiro de equipe e observou que a saída do argentino praticamente “matou” o United, que não conquista a Premier League desde 2013.

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Tevez confessou que a situação teve um forte impacto emocional. “Para mim foi difícil, Rio”, acrescentou. “Foi difícil porque senti que tinha dado meu coração ao United. E não senti o mesmo em troca. Não senti o mesmo porque, se você se lembra, ganhamos a Champions League. Ganhamos a liga e, então, para diminuir meu preço, trouxeram um jogador, e continuei da mesma forma nos primeiros meses. Nos meses seguintes, digamos, do segundo ano. Mas, no segundo, no segundo mês, eu já não queria saber de mais nada.”

No fim, sua mudança para o Etihad Stadium foi motivada pelo desejo de vingança. Ele acrescentou: “Passei ótimos momentos no United. O outro time, o City, para mim, era como uma vingança. Não recebi de volta o que dei.”

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A vida como treinador

Tevez passou a trabalhar como treinador após se aposentar como jogador. Seu trabalho mais recente foi no comando do Talleres, em sua Argentina natal.

Enquanto isso, o Manchester United continua a lidar com as consequências de longo prazo da era pós-Ferguson. O clube ainda luta para recuperar o domínio nacional que desfrutou durante a passagem de Tevez, tão bem-sucedida quanto, no fim das contas, malfadada.