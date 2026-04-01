"Foi uma reação involuntária"... Elias Ben Seghir envia uma mensagem de desculpas aos torcedores marroquinos

Nas últimas semanas, a tensão entre o Senegal e o Marrocos aumentou, após a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) sobre a final da Copa Africana das Nações de 2025.

A CAF decidiu considerar o Senegal desistente da final da Copa Africana das Nações e conceder o título ao Marrocos.

O site marroquino Hesport informou que, durante a pausa internacional, eclodiu uma crise depois que vários jogadores curtiram publicações de estrelas da seleção do Senegal durante as comemorações do título, na cerimônia realizada ontem no Estádio da França, embora a legitimidade da conquista ainda seja objeto de uma disputa jurídica internacional.

O site mencionou que as fotos divulgadas mostraram o envolvimento de estrelas como Ismail Saibari, Chadi Riad e Elias Ben Seghir, além de Samir El Mourabit, Osama Terghaline e Yassine Kichta, no caso, o que intensificou as críticas da torcida contra eles.

Alguns dos envolvidos na crise pediram desculpas pelo ocorrido nas últimas horas, e Elias Ben Seghir, jogador do Leverkusen, juntou-se a eles.

Ben Saghir disse, nas redes sociais: “Queria falar rapidamente com vocês sobre o que aconteceu nas redes sociais neste fim de semana. Gostaria de falar com vocês, antes de tudo, porque percebo que meu comportamento talvez tenha sido inadequado”.

Ele continuou: “Foi uma reação involuntária, quase automática, em relação a uma pessoa que conheço bem. Agi sem qualquer intenção real por trás desse comportamento, simplesmente porque estou acostumado a interagir com as publicações dele”.

E acrescentou: “Assim que percebi o que havia acontecido, apaguei o botão de ‘curtir’ imediatamente. Gostaria de reiterar que sou marroquino acima de tudo. Amo profundamente meu país e tenho orgulho de representar a seleção nacional, pela qual optei desde criança”.

E concluiu: “Por isso, gostaria de esclarecer qualquer mal-entendido, apresentando minhas sinceras desculpas a todos os torcedores. Espero agora poder voltar ao campo em breve e retribuir a confiança de vocês, onde cada jogador dá o melhor de si”.

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