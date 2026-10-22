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O meia Nico Paz, do Como, elogiou os companheiros de equipe após marcar dois gols e dar uma assistência na surpreendente goleada por 4 a 1 sobre o Manchester United, pela Champions League, na quarta-feira. O argentino liderou a equipe destemida de Cesc Fabregas a uma vitória histórica no Stadio Giuseppe Sinigaglia, resultado que aumenta a pressão sobre Michael Carrick, técnico do time visitante.

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Meia comanda vitória impressionante

Paz demonstrou profunda gratidão aos companheiros após uma noite histórica que surpreendeu o futebol europeu. Depois de já ter superado com facilidade o RB Leipzig, o Como, sensação da Serie A, alcançou um feito inédito: marcou quatro gols nos dois primeiros jogos em casa de sua primeira campanha continental. Além disso, o resultado expressivo coloca o time ao lado do AC Milan como as únicas equipes do mesmo país a derrotar o gigante inglês por três gols de diferença na história das competições europeias.

Armador atormenta a defesa visitante

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Diogo Dalot desperdiçou uma chance logo no início, antes de Paz marcar em menos de dois minutos. Ele recebeu a bola perto da meia-lua, ajeitou para a perna esquerda e bateu com curva, sem chances para Senne Lammens. Aos 22 anos e 43 dias, a sensação sul-americana tornou-se o segundo jogador mais jovem de seu continente a marcar contra o United no torneio, atrás apenas do gol histórico de Lionel Messi na final de 2009.

O armador seguiu ditando o ritmo após o intervalo. Primeiro, deu um passe preciso para Tasos Douvikas ampliar a vantagem; depois, interceptou um corte malfeito e marcou seu segundo gol.

Satisfeito com sua atuação, o melhor jogador da partida disse à TNT Sports: "É uma das noites mais especiais da minha vida e da minha carreira, para mim e para o clube. Foi uma noite histórica, porque enfrentamos um dos melhores clubes de todos os tempos, e fazer isso em casa é incrível. Estamos muito felizes com a nossa atuação."

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Ao destacar o apoio recebido dos reservas e no vestiário, o jovem destaque acrescentou: "Eu me senti muito bem em campo. Gostei muito deste jogo. Estou cercado de companheiros incríveis, e isso me permite jogar do meu jeito. Estou muito feliz por jogar neste time, também por causa da comissão técnica, que me dá muita confiança."

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Estreantes aproveitam experiência na elite

O goleiro do Como, Jean Butez, defendeu uma finalização de Amad Diallo antes de Kaiki Bruno cruzar sem ser incomodado para Jacobo Ramon cabecear e marcar o quarto gol. Já Lammens impediu que Paz completasse um hat-trick no fim da partida. Joshua Zirkzee, que substituiu Bruno Fernandes na metade do segundo tempo, marcou o gol de honra dos visitantes nos acréscimos.

Ao enfatizar a importância de manter o embalo após a notável ascensão da equipe desde as divisões amadoras, Paz acrescentou: "Temos que aproveitar cada jogo como fizemos hoje. Temos que tentar repetir esta atuação. Isso é histórico, é a primeira vez que estamos na Champions League, e temos que aproveitar."

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Crise em Old Trafford se aprofunda

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Com muitos desfalques por lesão e sem vencer há sete jogos, o Manchester United enfrenta uma grave crise esportiva. Carrick precisa reagrupar com urgência seu elenco desanimado após sofrer um duro revés tático fora de casa. O treinador, sob pressão, tem cada vez menos tempo para conter a preocupante queda de rendimento.