O Real Madrid divulgou, na noite de sábado, um comunicado oficial no qual negou categoricamente qualquer contato com os representantes do jogador francês Michael Oulissi, estrela do Bayern de Munique, reafirmando seu total compromisso com os regulamentos da Federação Internacional de Futebol (FIFA) relativos à situação dos jogadores e às suas transferências, em uma medida que reflete o empenho do clube real em evitar quaisquer sanções disciplinares.

De acordo com o comunicado divulgado pelo clube, o presidente Florentino Pérez afirmou que o Real Madrid não deseja agir de forma alguma fora do âmbito dos regulamentos vigentes, especificamente os regulamentos da FIFA relativos à situação dos jogadores e às suas transferências, em uma clara referência à sua recusa em entrar em negociações ilegais.

Esta não é a primeira vez que o Real Madrid adota essa postura firme, já que anteriormente havia anunciado oficialmente ter apresentado uma proposta ao Atlético de Madrid para contratar o argentino Julián Álvarez, respeitando os canais oficiais, e agora repete o procedimento com o jogador da seleção francesa.

Ambos os jogadores têm contratos em vigor com seus clubes atuais; no caso de Oliasi, ele está vinculado ao clube bávaro até junho de 2029, o que significa que qualquer contato com pessoas próximas ao jogador fora de seu clube atual pode expor o Real Madrid a severas sanções disciplinares da FIFA.

O artigo 18 do regulamento da FIFA relativo às “Disposições especiais relativas aos contratos entre jogadores profissionais e clubes” estabelece claramente que “o clube que pretenda celebrar um contrato com um jogador profissional deve notificar por escrito o clube do jogador sobre sua intenção antes de iniciar as negociações com o jogador”.

A negociação direta com o jogador só é permitida durante os últimos seis meses de seu contrato, uma vez que o regulamento estabelece que “o jogador profissional tem o direito de assinar contrato com outro clube se seu contrato com o clube atual tiver terminado ou estiver prestes a terminar dentro de seis meses. Qualquer violação desta cláusula está sujeita às sanções pertinentes”.

Como o contrato de Oulissi só termina em junho de 2029, ou seja, daqui a três anos completos, qualquer contato direto com ele ou com seus representantes sem notificar oficialmente o Bayern de Munique é considerado uma violação flagrante dos regulamentos da FIFA, o que o Real Madrid se empenha em evitar de forma categórica.

Essa declaração surge em um momento em que se intensificam os rumores sobre o interesse do Real Madrid em contratar Oulissi, considerado um dos maiores talentos jovens da França e uma das promessas do Bayern de Munique.

Vale lembrar que o Real Madrid já sofreu, no passado, sanções da FIFA por violações relacionadas à contratação de jogadores menores de idade, o que tornou a diretoria de Pérez ainda mais rigorosa no cumprimento de todos os regulamentos e leis internacionais.