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Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
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“Foi uma decisão fácil!”: Rio Ngumoha revela por que recusou o Chelsea para se juntar ao Liverpool

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A promessa da Inglaterra Rio Ngumoha falou sobre a decisão de grande repercussão de deixar as categorias de base do Chelsea para continuar seu desenvolvimento no Liverpool. Segundo ele, a mudança foi uma escolha fácil para sua carreira. O ponta de 18 anos teve uma ascensão meteórica em Anfield e, após se firmar como presença constante no time principal, foi recentemente convocado para a seleção comandada por Thomas Tuchel.

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Um caminho claro até o time principal

Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

Ngumoha explicou o que o levou a fazer a ousada mudança de Cobham para Merseyside, descrevendo a transferência como uma “escolha óbvia” em sua busca por espaço no futebol profissional. O atacante, muito bem avaliado, entrou nas categorias de base do Chelsea aos oito anos e por muito tempo foi considerado a joia da academia do clube. Alguns treinadores chegaram a apontá-lo como um futuro vencedor da Bola de Ouro. Apesar do prestígio da formação oferecida pelo clube londrino, Ngumoha sentiu que Anfield lhe daria um caminho mais concreto até o futebol profissional e um novo ambiente para testar seus limites.

“Senti que precisava de um novo desafio”, explicou o adolescente em entrevista ao The Independent. “Sinto que, se tivesse ficado no Chelsea... Não estou dizendo que não teria chegado ao time principal tão rápido, porque acredito na minha capacidade, mas sinto que o Liverpool me ofereceu um novo caminho. O plano que apresentaram para mim era bem claro. Para mim, ir para o Liverpool foi uma escolha óbvia. Disseram que, se eu provasse meu valor, já que sabiam do meu potencial, eu com certeza seria jogador do time principal e me tornaria uma estrela do clube. Acho que, até agora, ir para o Liverpool foi a escolha certa.”

Aprendizado com os melhores da Premier League

A mudança certamente deu frutos para o jogador de 18 anos, que se destacou sob o comando de Andoni Iraola. Ngumoha já fez 14 partidas em todas as competições nesta temporada, incluindo uma atuação especialmente impressionante na Champions League, em um emocionante jogo que terminou 4 a 3 contra o Villarreal.

“Treinei com eles só algumas vezes, mas Raheem Sterling me chamou de lado algumas vezes e disse que via talento em mim, mas que eu nunca deveria me desligar do jogo e precisava estar sempre ligado”, revelou Ngumoha. “Os melhores jogadores continuam ligados ao jogo até os últimos minutos. Se você observar ele e Mo [Salah], eles estão sempre presentes nos momentos decisivos. Aprender com eles foi importante.”

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Esse foco em manter a regularidade claramente o ajudou a se adaptar à intensidade de jogar diante da torcida em Anfield, experiência que ele descreve como única. “O jeito como a torcida vibra, nunca ouvi nada parecido. É especial. Jogar diante dela é realmente especial”, acrescentou.

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Reconhecimento na seleção e inspiração em Yamal

Suas atuações no futebol nacional não passaram despercebidas pelo técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, que incluiu Ngumoha na convocação para os próximos jogos da Liga das Nações contra Croácia e Espanha. Como o integrante mais jovem do grupo, Ngumoha pode receber sua primeira oportunidade como titular pela seleção nos próximos dias.

“Acho que o que ele está fazendo mudou o futebol para os jogadores jovens. Ele é fenomenal. É um dos melhores do mundo”, disse Ngumoha ao ser perguntado sobre a jovem promessa espanhola. “Ver o que ele consegue fazer tão jovem inspira a mim e a todos os outros jogadores jovens a jogar com liberdade. Pela maneira como joga, parece que o campo é dele. É um bom desafio.”

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Embora o Chelsea tenha ficado frustrado com sua saída, segundo relatos, e um tribunal tenha posteriormente determinado que o Liverpool pagasse uma compensação que pode chegar a £ 6,8 milhões, o ponta segue concentrado no futuro. Com o apoio do clube e da seleção, Ngumoha parece pronto para justificar sua “escolha óbvia” nos maiores palcos do futebol mundial.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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