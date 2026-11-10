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A promessa da Inglaterra Rio Ngumoha falou sobre a decisão de grande repercussão de deixar as categorias de base do Chelsea para continuar seu desenvolvimento no Liverpool. Segundo ele, a mudança foi uma escolha fácil para sua carreira. O ponta de 18 anos teve uma ascensão meteórica em Anfield e, após se firmar como presença constante no time principal, foi recentemente convocado para a seleção comandada por Thomas Tuchel.

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Um caminho claro até o time principal

Getty Images

Ngumoha explicou o que o levou a fazer a ousada mudança de Cobham para Merseyside, descrevendo a transferência como uma “escolha óbvia” em sua busca por espaço no futebol profissional. O atacante, muito bem avaliado, entrou nas categorias de base do Chelsea aos oito anos e por muito tempo foi considerado a joia da academia do clube. Alguns treinadores chegaram a apontá-lo como um futuro vencedor da Bola de Ouro. Apesar do prestígio da formação oferecida pelo clube londrino, Ngumoha sentiu que Anfield lhe daria um caminho mais concreto até o futebol profissional e um novo ambiente para testar seus limites.

“Senti que precisava de um novo desafio”, explicou o adolescente em entrevista ao The Independent. “Sinto que, se tivesse ficado no Chelsea... Não estou dizendo que não teria chegado ao time principal tão rápido, porque acredito na minha capacidade, mas sinto que o Liverpool me ofereceu um novo caminho. O plano que apresentaram para mim era bem claro. Para mim, ir para o Liverpool foi uma escolha óbvia. Disseram que, se eu provasse meu valor, já que sabiam do meu potencial, eu com certeza seria jogador do time principal e me tornaria uma estrela do clube. Acho que, até agora, ir para o Liverpool foi a escolha certa.”

Aprendizado com os melhores da Premier League

A mudança certamente deu frutos para o jogador de 18 anos, que se destacou sob o comando de Andoni Iraola. Ngumoha já fez 14 partidas em todas as competições nesta temporada, incluindo uma atuação especialmente impressionante na Champions League, em um emocionante jogo que terminou 4 a 3 contra o Villarreal.

“Treinei com eles só algumas vezes, mas Raheem Sterling me chamou de lado algumas vezes e disse que via talento em mim, mas que eu nunca deveria me desligar do jogo e precisava estar sempre ligado”, revelou Ngumoha. “Os melhores jogadores continuam ligados ao jogo até os últimos minutos. Se você observar ele e Mo [Salah], eles estão sempre presentes nos momentos decisivos. Aprender com eles foi importante.”

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Esse foco em manter a regularidade claramente o ajudou a se adaptar à intensidade de jogar diante da torcida em Anfield, experiência que ele descreve como única. “O jeito como a torcida vibra, nunca ouvi nada parecido. É especial. Jogar diante dela é realmente especial”, acrescentou.

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Suas atuações no futebol nacional não passaram despercebidas pelo técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, que incluiu Ngumoha na convocação para os próximos jogos da Liga das Nações contra Croácia e Espanha. Como o integrante mais jovem do grupo, Ngumoha pode receber sua primeira oportunidade como titular pela seleção nos próximos dias.

“Acho que o que ele está fazendo mudou o futebol para os jogadores jovens. Ele é fenomenal. É um dos melhores do mundo”, disse Ngumoha ao ser perguntado sobre a jovem promessa espanhola. “Ver o que ele consegue fazer tão jovem inspira a mim e a todos os outros jogadores jovens a jogar com liberdade. Pela maneira como joga, parece que o campo é dele. É um bom desafio.”

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Embora o Chelsea tenha ficado frustrado com sua saída, segundo relatos, e um tribunal tenha posteriormente determinado que o Liverpool pagasse uma compensação que pode chegar a £ 6,8 milhões, o ponta segue concentrado no futuro. Com o apoio do clube e da seleção, Ngumoha parece pronto para justificar sua “escolha óbvia” nos maiores palcos do futebol mundial.