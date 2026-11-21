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Ao recordar a Copa do Mundo frustrante do verão passado, Leon Goretzka alfinetou o ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann.

"Olhando para a minha situação, foi um pouco estranho", afirmou Goretzka, que tem contrato com o Aston Villa desde o fim de agosto , em entrevista à BBC, ao dizer que ficou surpreso com a maneira como Nagelsmann lidou com ele. O meio-campista explicou: "Acho que joguei todas as partidas no ano anterior à Copa e, na Copa, não fui titular nenhuma vez."

De fato, Nagelsmann havia apostado em Goretzka nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e, antes disso, na fase de mata-mata da Liga das Nações. Goretzka foi titular em nove dos dez jogos da seleção em 2025. Além disso, em entrevista na primavera de 2026, Nagelsmann havia ressaltado a importância do experiente meio-campista .

Leon Goretzka entrou em campo três vezes durante a Copa

Na Copa do Mundo na América do Norte, porém, Goretzka fez apenas duas breves aparições na fase de grupos e também começou no banco de reservas contra o Paraguai, na fase de 16 avos de final. Ele entrou no segundo tempo, mas nem o jogador de 31 anos conseguiu evitar a eliminação precoce da Alemanha. Goretzka foi criticado por não querer cobrar um pênalti na disputa perdida para os sul-americanos .

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"O torneio inteiro foi muito ruim para nós. Depois, tive a sensação de que todo mundo me responsabilizava pelo desempenho decepcionante, o que, é claro, foi muito difícil para mim. Ainda mais porque eu tinha a impressão de que nem sequer era uma peça importante da equipe durante a Copa ", disse Goretzka ao falar sobre como se sentiu após o Mundial.

Getty Images

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Goretzka deixou o Bayern de Munique ao fim da temporada passada, quando seu contrato terminou. Ele levou tempo para procurar um novo clube. Além de algumas equipes italianas de ponta, a MLS também teria demonstrado interesse. No começo do verão, ele disse ter "pensado inicialmente que poderia priorizar mais a qualidade de vida e não tanto o futebol. Mas, depois de algumas semanas, percebi que ainda era cedo para uma transferência desse tipo e que preferia encarar mais um verdadeiro desafio".

Goretzka explica como Emery o convenceu

Por isso, ele procurou um clube de alto nível na Europa e acabou assinando com o Aston Villa, da Premier League. O técnico Unai Emery teve papel importante na decisão por permitir que ele "voltasse ao meu estilo antigo". Goretzka explicou: "Isso começou com Thomas Tuchel (técnico do Bayern de 2023 a 2024, nota da redação). Ele queria dois meio-campistas com funções bem definidas, mais ou menos defensivas. Tentei me adaptar. Não combinava tão bem com os meus pontos fortes, mas ajudou a equipe a alcançar os objetivos."

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Em uma análise detalhada, Emery "me mostrou onde talvez possa melhorar ainda mais o meu jogo. Eu tinha a mesma visão e por isso decidi vir para cá", explicou Goretzka. O plano sob o comando de Emery é "voltar ao meu estilo de jogo antigo", mais ofensivo do que o que lhe era exigido no Bayern nos últimos tempos.

Goretzka, que assinou contrato até 2028 em Birmingham, ficou inicialmente fora de ação no novo clube por problemas no joelho, mas já disputou nove partidas oficiais pelo Villa. Na Premier League, foi titular nos últimos três jogos consecutivos. No empate por 4 a 4 com o Manchester United, no início de novembro , marcou seu primeiro gol pelo clube inglês.

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Já na dolorosa eliminação da Copa do Mundo, no fim de junho, Goretzka fez sua última partida pela seleção alemã até o momento, a 73ª no total. O novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, ainda não convocou o jogador nascido em Bochum, mas Goretzka mantém a esperança de voltar à equipe: "Se quiserem contar comigo, estou totalmente aberto a voltar."