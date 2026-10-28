Embora o resultado oficial da votação da Bola de Ouro de 2026 só seja divulgado no sábado, desde a noite de segunda-feira aparecem na internet cada vez mais supostas cédulas de votação de integrantes do júri com direito a voto, inclusive a do jornalista croata Zdravko Reic.

Ele chamou a atenção por uma escolha curiosa: Kane, o vencedor, sequer entrou em seu top 5. Reic colocou o atacante da seleção inglesa apenas na sexta posição e, por isso, deu a ele cinco dos 15 pontos possíveis.

Em vez disso, o croata, que integra o júri da Bola de Ouro desde 1992, escolheu o espanhol campeão mundial Rodri como o melhor jogador em sua avaliação. Erling Haaland, Lionel Messi, Ferran Torres e Kylian Mbappe ficaram, nessa ordem, da segunda à quinta posição.

Uma decisão da qual ele agora aparentemente se arrepende: "Preciso admitir que foi um erro. Preciso admitir que errei ao colocar Kane tão abaixo", afirmou Reic em entrevista ao portal de notícias croata Vecernji list.

Próximas partidas FCB Copa da Alemanha 15:45 FCM Assistir

Ele justificou sua escolha dizendo que se deixou influenciar um pouco pela Copa do Mundo e avaliou melhor os jogadores que tiveram bom desempenho no torneio do que aqueles que haviam se destacado por seus clubes na temporada anterior.

Rodri, como peça central do meio-campo, teve papel decisivo no título mundial da Espanha, enquanto Haaland, Messi e Mbappe marcaram gols por suas seleções. Ferran Torres, por sua vez, fez o gol decisivo da Fúria Roja na final contra a Argentina. Kane, porém, também se destacou na competição disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, com seis gols e uma assistência pela Inglaterra na campanha até a semifinal.

Getty Images

Em que posição jornalistas de outros países colocaram Harry Kane?

Além de Reic, as escolhas de alguns outros jornalistas também chamam a atenção. Na República Tcheca, por exemplo, onde Stanislav Hrabe também integra o júri há muitos anos, Kane ficou apenas na décima posição (um ponto). Rodri, Mbappe e Messi ocuparam as primeiras posições.

Na Itália, o atacante do Bayern de Munique também não entrou entre os três melhores jogadores. Mbappe, Rodri e Khvicha Kvaratskhelia ficaram à sua frente.

No geral, ainda assim, Kane teve um bom desempenho na votação. No Uzbequistão, em Kosovo e na Rússia, apareceu em primeiro lugar nas cédulas. No Equador e no Vietnã, o atacante do Bayern de Munique ficou ao menos entre os três primeiros.

O resultado oficial, com todos os votos detalhados, deve ser publicado no sábado, na nova edição da France Football. Tinham direito a voto 100 jornalistas dos 100 países mais bem colocados no ranking mundial da Fifa. Cada país foi representado por um repórter escolhido pela France Football.