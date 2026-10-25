Mensagem de reconciliação de Julian Alvarez após a novela da transferência no verão passado. O atacante do Atlético de Madrid pediu desculpas publicamente por seu comportamento, depois de, há poucos meses, tentar forçar a qualquer custo uma transferência para o FC Barcelona. Chegou-se a falar até em greve.

"Queria pedir desculpas aos nossos torcedores pelas minhas palavras durante a Copa do Mundo. Foi um erro, tanto pela forma quanto pelo momento", disse o argentino, citado pelo Marca.

Ele afirmou que consegue "entender a irritação das pessoas. Eu também ficaria irritado se fosse torcedor. Ainda mais porque elas me apoiaram tanto. Também quero agradecer à equipe, porque me apoiou durante esse período."

O que Julian Alvarez disse em sua entrevista polêmica?

As palavras às quais Alvarez se refere foram ditas em uma entrevista após a vitória por 2 a 0 da Albiceleste sobre a Áustria. Na ocasião, o jogador de 26 anos declarou: "O melhor para todos é uma transferência. Quero realizar meu sonho!"

Foi o ponto alto de semanas de troca de acusações, encerradas pela chegada ao fim da janela de transferências e pelo veto dos dirigentes do Atlético. Com contrato até 2030 em Madri, Alvarez teve de permanecer entre os rojiblancos.

Isso significa que uma transferência para a Catalunha está definitivamente descartada? Não se sabe. Isso porque, segundo Onda Cero e Mundo Deportivo, Alvarez se separou recentemente de seu empresário, Fernando Hidalgo. O motivo: a insatisfação com o desenrolar da última janela de transferências.

O novo homem ao seu lado deve ser Pablo Barquero, que já articulou, no verão, a transferência de Rodri do Manchester City para o FC Barcelona. O futuro de Alvarez, portanto, continua em aberto, e o desejo de se transferir para o clube dos seus sonhos provavelmente permanece.