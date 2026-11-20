Compartilhar Siga GOAL no Google

Vincent Kompany está oficialmente de volta à beira do campo pelo Bayern de Munique para o confronto de sexta-feira contra o 1. FC Koln, pela Bundesliga. Após passar quatro semanas afastado para se recuperar de um susto de saúde, o técnico belga falou sobre seus exames, o apoio de treinadores rivais e como foi acompanhar a equipe de casa.

Publicidade

Kompany volta à área técnica da Allianz Arena

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, está de volta à beira do campo para o confronto de sexta-feira contra o 1. FC Koln, pela Bundesliga, na Allianz Arena. Depois de passar quatro semanas afastado devido a um susto de saúde causado por irritação meníngea, o treinador de 40 anos recebeu de volta à Sabener Strasse, na quinta-feira, os jogadores que estavam com suas seleções, após obter liberação médica completa.

“Sou muito grato pelo apoio que recebi do clube e dos médicos. Estou me sentindo muito bem de novo e feliz por estar de volta à equipe”, disse Kompany. “Todos os exames tiveram resultados positivos. Preciso dizer que estou com a saúde muito boa; fizemos muitos exames, e todos mostraram que está tudo bem.”

Kompany admite que ignorou os sinais de alerta

Kompany admitiu que a pausa forçada serviu de alerta depois que, inicialmente, não deu ouvidos ao próprio corpo após um confronto anterior contra o Arsenal pela Champions League. Apesar do susto inicial, ele agradeceu aos treinadores rivais e à família pelo apoio durante sua recuperação.

“Não quero minimizar o que aconteceu; foi um choque, sem dúvida. Mas isso aconteceu porque continuei trabalhando quando realmente deveria ter feito uma pausa”, explicou Kompany. “Além da minha família, também gostaria de agradecer à comunidade de treinadores. Estamos sempre competindo uns contra os outros, mas quase todos os treinadores entraram em contato comigo, mesmo aqueles que já enfrentei e com quem talvez até tenha tido divergências.”

Publicidade Publicidade

Elogios à comissão técnica mesmo à distância

Durante o período afastado, Kompany deixou completamente as decisões nos dias de jogo nas mãos dos auxiliares Rene Maric, Aaron Danks, Floribert Ngalula e Daniel Fradley, confiando que eles manteriam o nível da equipe. Ao acompanhar os jogos de casa, ele destacou a atuação destemida do Bayern contra o Atlético de Madrid pela Champions League como uma lembrança especial.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

“Não tomei nenhuma decisão”, afirmou. “Quando o técnico está ausente, a passagem de responsabilidades precisa permitir que tudo continue como sempre. Eles fizeram isso muito bem. Gostei muito do jogo contra o Atlético de Madrid. Foi um dos melhores momentos da minha carreira como treinador, mesmo sem eu estar lá.”

Motivado para a maratona antes do Natal

Recuperado e com novas ideias táticas reunidas durante o período afastado, Kompany está ansioso para comandar a última equipe ainda invicta entre as cinco principais ligas da Europa em uma sequência desgastante de oito jogos em 29 dias.

Publicidade

“Há uma pessoa no Bayern de Munique que está muito motivada para este jogo contra o Koln. Esperei quatro semanas”, concluiu Kompany. “Se os jogadores perceberem minha motivação, teremos uma boa base para a partida de amanhã.”