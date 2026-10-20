Vangelis Pavlidis não é alguém para quem o sucesso veio cedo e sem esforço. Ele não chegou por um caminho direto aonde está hoje: titular no comando do ataque de um clube gigante como o Benfica, de Lisboa, e um dos maiores artilheiros da Europa. Pelo contrário, precisou fazer alguns desvios, mas é justamente isso que torna tão interessante a trajetória do grego, que agora teria despertado até o interesse do poderoso Barcelona e do Tottenham, em crise.

"Em Bochum, ele não teria conseguido dar o salto", disse Thomas Reis, atual técnico do Trabzonspor, um dos principais clubes da Turquia e ex-treinador de Pavlidis no sub-19 do VfL, há algum tempo, em entrevista ao 90PLUS. Pavlidis soube muito cedo que queria chegar longe no futebol. Ainda jovem, também tinha clareza de que, para isso, precisaria fazer sacrifícios e se dedicar mais do que todos os outros.

"Gols são fruto de dedicação. Marcar não é algo que acontece por acaso. Cada treino extra ajuda a ganhar precisão. Para isso, é preciso praticar, praticar, praticar", disse o hoje astro do Benfica, que já trabalhava duro na adolescência para realizar o sonho de se tornar profissional. Para concretizá-lo, deixou sua cidade natal, Tessalônica, pouco depois de completar 16 anos. Lá, havia jogado no pequeno Bebides 2000. Então, decidiu tentar a sorte na Alemanha. "O começo foi difícil", recordou Pavlidis ao 90PLUS sobre o início de sua aventura em Bochum, em 2015.

Vangelis Pavlidis se adaptou rapidamente em Bochum

A decisão corajosa trouxe, naturalmente, dificuldades iniciais. Outro país, uma língua desconhecida e um futebol mais intenso. Mas Pavlidis já demonstrava grande capacidade de adaptação, encontrou seu espaço rapidamente e chamou a atenção nos nove jogos que ainda disputou pelo sub-17 do VfL Bochum em 2014/15, com 11 participações em gols (seis gols e cinco assistências). Depois, a passagem para o sub-19 também ocorreu sem problemas. Mesmo sendo de uma faixa etária mais jovem, tornou-se titular de imediato sob o comando de Reis, marcou seus gols e, em maio de 2016, aos 17 anos, chegou a estrear como profissional na segunda divisão alemã.

Pavlidis era uma das maiores promessas das categorias de base do Bochum e, ainda em seu segundo ano no sub-19, foi escalado pela primeira vez como titular da equipe da segunda divisão. Mas, retomando a avaliação de Reis, seu antigo incentivador, ele se viu diante de um dilema ao tentar fazer a transição definitiva da base para o profissional em Bochum: em 2015, o VfL havia desativado sua equipe B, que só seria reintroduzida em 2024. Na época, isso significava que Pavlidis já havia saído do sub-19, mas ainda não tinha perspectiva de atuar regularmente entre os profissionais. Simplesmente lhe faltavam oportunidades para jogar.

Quando Vangelis Pavlidis jogou pelo BVB?

Foi conveniente para ele que a distância até o Borussia Dortmund fosse curta, assim como o caminho por meio de seus contatos pessoais. Jan Siewert, técnico de Pavlidis no sub-19 do Bochum em seu segundo ano na categoria, havia assumido a equipe B do BVB no verão de 2017. Como conhecia e admirava o atacante, levou-o por empréstimo para o sub-23 do Borussia no início de 2018.

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O começo por lá foi bastante bom. O grego virou titular de imediato, ganhou minutos valiosos e marcou quatro gols nos primeiros sete jogos da liga regional. Mas a temporada seguinte não foi tão positiva, porque um homem que hoje vale 250 milhões apareceu pela primeira vez na trajetória de ascensão de Pavlidis: Alexander Isak.

O sueco, que chegou ao BVB em 2017, aos 17 anos, cercado de grandes expectativas, como se sabe, nunca conseguiu se firmar em Dortmund. No primeiro turno de 2018/19, passou a jogar muitas vezes pela equipe B simplesmente para ter minutos em campo. O técnico Siewert provavelmente gostaria de continuar apostando em Pavlidis, mas Isak passou à sua frente. Assim, Pavlidis foi cada vez mais utilizado como opção no banco, muitas vezes por poucos minutos ou nem sequer entrava em campo, e perdeu o ritmo de jogo. Pouco antes de Siewert, seu incentivador, deixar o BVB II rumo ao Huddersfield, em janeiro de 2019, Pavlidis também encerrou sua passagem por Dortmund.

Ele, porém, não voltou ao Bochum: foi emprestado novamente. Deu o passo rumo à Holanda, confiante de que poderia jogar na primeira divisão pelo Willem II. O plano deu muito certo, embora Alexander Isak também pudesse ter cruzado seu caminho na Eredivisie. O atual astro do Liverpool, por quem já foram pagas taxas de transferência que somam quase 250 milhões de euros (246,1 milhões, para ser exato) e que custou aos Reds, por si só, expressivos 145 milhões de euros em 2025, também chegou por empréstimo ao Willem II exatamente uma semana depois de Pavlidis.

Vangelis Pavlidis e Alexander Isak brilharam juntos no Willem II

Mas, enquanto Isak havia atrapalhado o desenvolvimento de Pavlidis na equipe B do Dortmund, no Willem II muitas vezes havia espaço para os dois. Na Eredivisie, formaram uma dupla de ataque que funcionava muito bem. Às vezes jogavam lado a lado no comando do ataque; em outras, um deles se deslocava para uma das pontas. Também houve ocasiões em que Pavlidis começava no banco, mas agradava ao entrar durante a partida.

De qualquer forma, suas atuações foram mais do que suficientes para convencer o clube a contratá-lo em definitivo depois que Isak seguiu para a Real Sociedad, após meio ano. No verão de 2019, o Willem II pagou ao Bochum modestos 250 mil euros por Pavlidis. Pouco mais de sete anos depois, o jogador da seleção grega vale muitas vezes mais e tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros no Benfica.

De 250 mil euros a 100 milhões de euros: uma ascensão impressionante. E foi exatamente assim que transcorreram os últimos anos de Pavlidis. Em sua primeira temporada completa pelo Willem II, tornou-se indispensável no comando do ataque. Seus gols tiveram grande peso para que o tradicional clube de Tilburg terminasse 2020 na quinta posição, sua melhor colocação desde o vice-campeonato de 1999.

Vangelis Pavlidis e seu gol que lembrou Zlatan Ibrahimovic

Em 2020/21, Pavlidis também marcou com regularidade, continuou a atrair o interesse de clubes mais ambiciosos e encerrou a temporada em grande estilo. Na última rodada, em maio de 2021, o ex-jogador do Bochum marcou, na vitória por 2 a 1 sobre o Fortuna Sittard, um gol que lembrou o lendário lance individual de Zlatan Ibrahimovic pelo Ajax contra o NAC Breda, em 2004.

Pavlidis recebeu a bola de costas para o gol, a 25 metros da meta, livrou-se de seu marcador, girou e, em seguida, deixou mais três jogadores do Sittard sem reação antes de finalizar com uma cavadinha a cinco metros do gol. Foi uma jogada individual incrível, pela qual Pavlidis recebeu, alguns meses depois, uma indicação ao Prêmio Puskás da Fifa, que premia o gol mais bonito do mundo no ano.

Então com 22 anos, o atacante nato deu o próximo passo na carreira no verão de 2021, ao se transferir para o AZ Alkmaar por 2,5 milhões de euros. Lá, continuou evoluindo, passou a ganhar experiência internacional e terminou 2024 como artilheiro da Eredivisie, com 29 gols. "Ele tem uma disposição imensa para melhorar sempre, e é isso que o torna tão bem-sucedido agora. Sem dúvida, acredito que ele pode dar o salto para uma das cinco principais ligas", disse Siewert, seu incentivador, sobre Pavlidis na primavera de 2024. Na época, o atacante também estaria sendo disputado por clubes ambiciosos da Bundesliga, mas sobretudo da Premier League.

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No fim, ele não foi para uma das cinco principais ligas. Em vez disso, Pavlidis acertou com o Benfica no verão de 2024, chegando a um gigante mundial que, em geral, lhe garante a chance de disputar a Liga dos Campeões. Demonstrar sua capacidade de marcar gols também ali, na principal competição europeia, era o próximo grande objetivo do jogador de Tessalônica. E ele o alcançou rapidamente: marcou sete gols na Liga dos Campeões em 2024/25.

Vangelis Pavlidis: hat-trick despertou o interesse do Barcelona?

Entre outras contribuições, Pavlidis marcou o gol da vitória por 1 a 0 no jogo de ida e participou com um gol e uma assistência do empate por 3 a 3 na volta contra o Monaco. Foi, assim, um dos principais responsáveis por levar o Benfica além da fase de playoffs e ao confronto com o Barcelona nas oitavas de final. Os portugueses acabaram eliminados, mas, para o Barça, a espetacular vitória por 5 a 4 na fase de liga, algumas semanas antes, provavelmente ficou bem mais marcada na memória. E, sobretudo, Pavlidis, que marcou três gols contra o clube espanhol naquele duelo.

Faz sentido, portanto, que o Barcelona tenha considerado contratar Pavlidis no verão passado. Ao que parece, os catalães o viam como uma segunda opção para o comando do ataque depois que as tentativas de contratar o alvo preferido, Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, ficaram sem perspectiva de sucesso.

Se a situação teria sido diferente com Pavlidis, essa é outra questão. Afinal, o artilheiro tem contrato em Lisboa até 2029, sua cláusula de rescisão de 100 milhões de euros é alta e o Benfica não planejava, de forma alguma, abrir mão de um de seus jogadores mais importantes na última janela de transferências. Mas talvez o cenário agora ganhe uma nova dinâmica. Segundo A Bola , o Tottenham, em crise e mais uma vez preso à parte de baixo da tabela, elegeu Pavlidis como sua contratação prioritária para o inverno. Não é de surpreender, considerando a impressionante marca do grego, com 15 gols em 15 jogos oficiais, e o ataque pouco produtivo dos Spurs (seis gols em sete jogos da liga).

Aos 27 anos, apenas chegando ao auge da carreira, Pavlidis ainda tem tempo para, um dia, atuar em uma das cinco melhores ligas do mundo. Em sua trajetória pela Europa, que começou aos 16 anos em Bochum.