Compartilhar Siga GOAL no Google

O ex-astro do Real Madrid Guti provocou polêmica ao questionar a legitimidade da recente conquista da Bola de Ouro por Harry Kane. O espanhol sugeriu que a decisão de entregar o troféu ao capitão da Inglaterra coincidiu convenientemente com a mudança da cerimônia para Londres.

Publicidade

Londres chama Kane

O 70º aniversário da Bola de Ouro levou a prestigiada cerimônia a deixar sua sede tradicional em Paris e se mudar para a capital inglesa. Em seu país, o prolífico atacante conquistou o principal prêmio individual do futebol, superando Kylian Mbappe, do Real Madrid, e a promessa Lamine Yamal, do Barcelona.

Kane garantiu o troféu após uma temporada 2025-26 fenomenal. Ele marcou impressionantes 73 gols em todas as competições por clube e seleção, marca em uma única temporada superada apenas pelos icônicos 82 gols de Lionel Messi em 2011-12.

Guti questiona vitória “orquestrada”

IMAGO

Apesar desses números extraordinários, Guti manifestou fortes suspeitas sobre o processo de votação. Em participação no programa de televisão espanhol El Chiringuito, o ex-meia do Real Madrid destacou o que considerou uma coincidência bastante suspeita em relação à cidade-sede.

“Acontece que, no 70º aniversário, eles transferem a cerimônia para Londres e alguém de Londres vence”, comentou Guti. “É uma coincidência incrível que eles transfiram a cerimônia para Londres e alguém de Londres vença, não é? Quer dizer, é como se tudo estivesse…”

Publicidade Publicidade

Quando outro comentarista interrompeu para sugerir que o resultado havia sido “orquestrado”, Guti concordou prontamente. “Completamente. Sem dúvida”, respondeu. “É o que eu penso, e é o que penso sobre esse prêmio há muito tempo.”

Tópicos relacionados

O espanhol também chamou atenção para a expressão de surpresa do atacante quando o resultado foi anunciado. “Estou dizendo a vocês: quando vi o rosto dele no momento em que anunciaram Harry Kane, percebi que ele nunca, na vida, pensou que fosse vencer”, disse. “Nunca. Acho que ele esperava que tanto Lamine Yamal quanto Mbappe terminassem à sua frente. Basta olhar para o rosto dele.”

Vitória por margem mínima

Fora das teorias de conspiração do estúdio espanhol, a contagem oficial dos votos mostrou uma disputa acirrada. O editor-chefe da France Football, Vincent Garcia, confirmou que a diferença final foi excepcionalmente pequena.

Publicidade

“Neste ano, havia vários candidatos fortes”, explicou Garcia. “Os dois mais próximos foram os dois primeiros colocados, Harry Kane e Kylian Mbappe, e a disputa entre eles foi decidida por muito pouco. A diferença de pontos entre Kane e Mbappe foi menor do que a diferença entre Rodri e Vinicius em 2024, que foi de 41 pontos, uma margem que já era muito pequena na época.”

Garcia observou que o cenário mudou drasticamente na reta final da votação. “Foi incrivelmente apertado”, acrescentou. “Eu acompanhava os resultados em tempo real durante o mês da votação. Kylian liderou a disputa por muito tempo, mas Harry Kane voltou a ter chances e, no fim, tudo foi decidido por uma diferença muito, muito pequena de pontos.”

Publicidade

Calando os críticos

IMAGO

Kane agora voltará a atuar por seu clube com o peso de ter sido oficialmente reconhecido como o melhor jogador do mundo. O experiente atacante precisa voltar imediatamente a se concentrar em manter seu ritmo implacável de gols para calar os céticos que ainda restam e justificar seu novo status.

Depois da marca histórica de 73 gols estabelecida na temporada passada, as expectativas serão altíssimas para o restante da campanha atual. Ele buscará usar essa conquista marcante como impulso para ganhar mais títulos, enquanto rivais europeus como Mbappe e Yamal certamente estarão motivados a tirar dele o posto no próximo ano.