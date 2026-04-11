Foi o que o levou a se aposentar... A história de um escândalo antigo que assombra a arbitragem da partida entre Al-Ahli e Al-Fayha

Reportagens da imprensa revelaram uma antiga polêmica, cujo protagonista foi o polêmico árbitro da partida entre Al-Ahli e Al-Fayha no Campeonato Saudita Roshen.

O Al-Ahli empatou com o Al-Fayha por 1 a 1, durante a partida que os enfrentou na última quarta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, na 29ª rodada da Liga Roshen.

A partida testemunhou várias decisões arbitrais controversas, o que levou o Al-Ahli a emitir um comunicado contundente criticando o árbitro e exigindo que fosse divulgado o que ocorreu entre ele e o árbitro de vídeo durante essas situações.

Mas a crise mais marcante recaiu sobre o quarto árbitro, Abdulrahman Al-Sultan, após declarações do inglês Ivan Tony, atacante do Al-Ahli de Jeddah, nas quais ele afirmou que o árbitro disse aos jogadores que eles deveriam se concentrar na Liga dos Campeões da Ásia, e não na Liga Roshen.

O jornal saudita “Okaz” revelou um caso antigo, de oito anos atrás, cujo protagonista foi o próprio Abdulrahman Al-Sultan, mas na época ele era árbitro de campo e cometeu um erro grave ao mandar repetir uma partida.

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O caso remonta a 2018, quando a Federação Saudita de Futebol anunciou a repetição da partida entre Al-Muzahmiyah e Najran, válida pela fase de qualificação da Primeira Divisão Saudita, e a suspensão do árbitro Abdulrahman Al-Sultan.

Isso ocorreu depois que Al-Sultan cometeu um erro grave durante a execução dos pênaltis, ao adotar o método “ABBA”, que determina que cada time cove dois pênaltis em vez de um, após a cobrança do primeiro pênalti — método que havia sido revogado pela FIFA antes daquela partida.

Devido a esse incidente, o árbitro Abdulrahman Al-Sultan anunciou, na época, que se aposentaria definitivamente da arbitragem, mas voltou atrás nessa decisão posteriormente.

Após esse incidente, Al-Sultan cometeu vários outros erros e foi suspenso internamente mais de uma vez pela Comissão de Árbitros da Federação Saudita de Futebol, segundo o mesmo jornal.

O último desses erros ocorreu na última temporada da Liga Roshen, quando foi suspenso internamente pela Federação Saudita de Futebol por ter cometido alguns erros em uma partida entre o Al-Ittihad e o Al-Raed.

Vale lembrar que o Al-Ahli solicitou à Federação Saudita de Futebol que investigasse toda a equipe de arbitragem, antes de a Federação anunciar que suas diversas comissões estão atuando nesse sentido no momento.