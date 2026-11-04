Compartilhar Siga GOAL no Google

Bruno Fernandes manifestou publicamente seu apoio ao técnico do Manchester United, Michael Carrick, após ser decisivo em uma vitória dramática de virada sobre a Roma na Champions League. O meio-campista português reconheceu que Carrick estava certo ao deixá-lo de fora recentemente, depois que ele criticou publicamente as táticas da equipe.

Publicidade

United consegue virada dramática na Champions League

Fernandes foi decisivo para o United na importante vitória por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League. A equipe da Premier League superou uma desvantagem de dois gols e encerrou uma sequência de nove jogos sem vencer.

O jogador português teve sua melhor atuação na temporada e iniciou a reação. O atleta de 32 anos marcou de pênalti antes de dar a assistência para Matheus Cunha empatar. A vitória alivia a pressão crescente sobre o elenco após seu pior início de temporada desde 1986.

Fernandes assume responsabilidade por ter sido barrado

O meio-campista português sofreu recentemente uma punição disciplinar após criticar a tática da equipe depois da dura derrota por 4 a 1 para o Como. Carrick, então, deixou Fernandes de fora do confronto contra o Bournemouth. Após a vitória sobre a Roma, Fernandes falou diretamente sobre o episódio e apoiou a decisão do técnico. Ele também esclareceu as especulações sobre a relação entre os dois.

“Tem sido difícil, houve muita especulação na imprensa”, disse Fernandes à Amazon Prime. “Muitas mentiras sobre várias coisas que aconteceram entre mim e o técnico. Nós esclarecemos tudo e, depois disso, o técnico decidiu me colocar no banco porque eu não estava rendendo. Todo mundo achou que era uma punição pelo que eu disse. Se foi, ele estava certo. O técnico é quem toma as decisões.”

Publicidade Publicidade

Fernandes rebate as especulações da imprensa

Fernandes também procurou afastar os rumores de um racha mais profundo no vestiário de Old Trafford. Ele afirmou com firmeza que a situação não mudou seu comprometimento com o clube.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

“Isso não muda a confiança que tenho no técnico, na comissão e em todos os jogadores deste clube”, acrescentou. “E não muda meu objetivo de vencer cada p---a de jogo que tenho pela frente.”

O meio-campista também rejeitou a ideia de que o elenco estivesse jogando apenas para manter Carrick no cargo. “Não precisamos salvar o emprego de ninguém. O clube precisava dessa vitória, os jogadores precisavam dessa vitória”, insistiu.

Publicidade

Foco volta ao campeonato nacional

A vitória dramática na competição europeia dá ao Manchester United uma base necessária para reconstruir sua temporada conturbada. O elenco vem trabalhando intensamente nos bastidores para corrigir a má fase.

Carrick espera que Fernandes mantenha o ritmo reencontrado enquanto a equipe volta sua atenção ao campeonato nacional. O United venceu apenas uma partida da Premier League até agora nesta temporada. A equipe buscará a segunda vitória consecutiva contra o Aston Villa, no domingo.