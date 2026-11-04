United consegue virada dramática na Champions League
Fernandes foi decisivo para o United na importante vitória por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League. A equipe da Premier League superou uma desvantagem de dois gols e encerrou uma sequência de nove jogos sem vencer.
O jogador português teve sua melhor atuação na temporada e iniciou a reação. O atleta de 32 anos marcou de pênalti antes de dar a assistência para Matheus Cunha empatar. A vitória alivia a pressão crescente sobre o elenco após seu pior início de temporada desde 1986.
Fernandes assume responsabilidade por ter sido barrado
O meio-campista português sofreu recentemente uma punição disciplinar após criticar a tática da equipe depois da dura derrota por 4 a 1 para o Como. Carrick, então, deixou Fernandes de fora do confronto contra o Bournemouth. Após a vitória sobre a Roma, Fernandes falou diretamente sobre o episódio e apoiou a decisão do técnico. Ele também esclareceu as especulações sobre a relação entre os dois.
“Tem sido difícil, houve muita especulação na imprensa”, disse Fernandes à Amazon Prime. “Muitas mentiras sobre várias coisas que aconteceram entre mim e o técnico. Nós esclarecemos tudo e, depois disso, o técnico decidiu me colocar no banco porque eu não estava rendendo. Todo mundo achou que era uma punição pelo que eu disse. Se foi, ele estava certo. O técnico é quem toma as decisões.”
Fernandes rebate as especulações da imprensa
Fernandes também procurou afastar os rumores de um racha mais profundo no vestiário de Old Trafford. Ele afirmou com firmeza que a situação não mudou seu comprometimento com o clube.
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“Isso não muda a confiança que tenho no técnico, na comissão e em todos os jogadores deste clube”, acrescentou. “E não muda meu objetivo de vencer cada p---a de jogo que tenho pela frente.”
O meio-campista também rejeitou a ideia de que o elenco estivesse jogando apenas para manter Carrick no cargo. “Não precisamos salvar o emprego de ninguém. O clube precisava dessa vitória, os jogadores precisavam dessa vitória”, insistiu.
Foco volta ao campeonato nacional
A vitória dramática na competição europeia dá ao Manchester United uma base necessária para reconstruir sua temporada conturbada. O elenco vem trabalhando intensamente nos bastidores para corrigir a má fase.
Carrick espera que Fernandes mantenha o ritmo reencontrado enquanto a equipe volta sua atenção ao campeonato nacional. O United venceu apenas uma partida da Premier League até agora nesta temporada. A equipe buscará a segunda vitória consecutiva contra o Aston Villa, no domingo.