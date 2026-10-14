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Rodri, estrela do Barcelona, minimizou em tom de brincadeira o mais recente lance genial de Lamine Yamal na Champions League, sugerindo que a jogada espetacular do adolescente teve mais a ver com sorte do que com planejamento. O meio-campista espanhol falou após o clube catalão vencer o Galatasaray por 4 a 1 fora de casa e manter seu início perfeito na competição.

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Jogadores do Barcelona mantêm os pés no chão

O time de Hansi Flick manteve seu ritmo implacável neste início de temporada com uma atuação dominante em Istambul, mas as conversas após a partida giraram em torno de um lance de brilhantismo individual. Lamine Yamal, a joia de La Masia, fez uma jogada de tirar o fôlego, com um toque disfarçado no estilo de uma rabona, para dar a assistência a Anthony Gordon no segundo gol do Barcelona. Enquanto o mundo do futebol admirava o lance, Rodri tratou de evitar que o jovem companheiro se empolgasse demais e revelou a reação bem-humorada do vestiário à assistência.

“Estávamos dizendo a ele que a bola tinha saído meio no rebote ali. Não sabemos se foi de propósito ou não, foi um pouco de sorte”, disse Rodri ao Marca, rindo durante a entrevista. Apesar da brincadeira, o experiente meio-campista reconheceu o impacto impressionante que o jogador de 19 anos continua a ter nos maiores palcos. “Mas, no fim, eu sempre digo: é preciso tentar. Ele sempre tem essa intenção de partir para cima e criou o segundo gol.” Essa combinação de entusiasmo juvenil e liderança experiente tem ajudado o Barcelona a manter sua sequência de vitórias sob o comando de Flick.

A vitória sobre o Galatasaray mantém o embalo do Barcelona, mas Rodri fez questão de equilibrar a comemoração com uma dose de realidade. O meio-campista ressaltou que, embora o placar sugerisse uma vitória tranquila, houve momentos de vulnerabilidade que poderiam ter custado caro diante de um adversário mais preciso nas finalizações. A atmosfera na Turquia é conhecida por impor dificuldades, e o jogador da seleção espanhola sentiu que a equipe não teve controle em certas fases do primeiro tempo, apesar de ter acabado dominando o adversário após o intervalo.

Rodri explicou que o time precisa manter o foco nos objetivos de longo prazo, em vez de se concentrar apenas nos lances individuais de destaque. “Estamos em um bom momento, temos dez de dez, certo? Mas sempre tentamos buscar melhorias. Acho que há coisas muito positivas e outras a melhorar. Sabemos que, quando vamos jogar na Europa, há certas coisas com as quais precisamos tomar cuidado”, observou. Essa abordagem analítica sugere que o elenco tem plena consciência das expectativas crescentes em torno de sua busca pelo título europeu nesta temporada.

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Lições táticas da pressão em Istambul

O volante mostrou preocupação especial com a forma como o time lidou com as transições defensivas durante a partida. A capacidade do Galatasaray de explorar a linha defensiva adiantada do Barcelona e as perdas de bola ocasionais serviu de alerta para os testes mais difíceis que certamente virão nas fases eliminatórias. Rodri destacou que o primeiro gol sofrido foi resultado direto da falta de controle sobre o ritmo da partida, o que permitiu ao time da casa ganhar confiança diante de sua barulhenta torcida.

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“Por exemplo, a primeira chance que eles tiveram entrou. Nesse sentido, precisamos melhorar, e eles poderiam ter feito o segundo. Então é hora de aprender, talvez tentar atacar um pouco mais devagar, porque, no fim, se você perde a bola, eles fazem a transição rapidamente”, admitiu Rodri. O capitão da seleção espanhola quer claramente que seu time adote uma postura mais controlada quando estiver à frente, evitando os “dez minutos de loucura” em que perdeu o controle do ritmo da partida. Essa maturidade será fundamental à medida que a equipe avançar na competição.

Ele continuou: “São jogos em que é preciso se controlar um pouco mais. Mas, mais uma vez, o time mostrou um caráter muito importante. No segundo tempo, quando os gols saem, isso obviamente permite aproveitar um pouco mais. Sabemos que nem sempre será assim, que, especialmente na Champions League, os jogos serão muito complicados. Precisamos estar preparados para todos os tipos de situação, quando marcamos, quando não marcamos. A orientação é clara: talvez, naqueles dez minutos de loucura que vivemos quando sofremos o gol, manter um pouco mais de calma. Essa é uma das lições de hoje.”

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Anthony Gordon brilha ao lado dos jogadores do Barcelona

Embora Lamine Yamal e Rodri tenham dominado as manchetes, Anthony Gordon também recebeu muitos elogios por sua contribuição para a vitória.

“Anthony (Gordon) também foi espetacular. Eles nos dão aquele algo a mais de que todos os times precisam para fazer a diferença e estão sempre dispostos a ajudar a equipe quando é preciso ter a bola, quando é preciso diminuir um pouco o ritmo. Essa é uma das coisas que ainda podemos melhorar”, acrescentou Rodri. A sintonia entre os recém-chegados e a base já estabelecida do elenco tem sido uma marca da recente retomada do Barcelona. A combinação da velocidade de Gordon com a habilidade de Yamal está se mostrando um pesadelo para os defensores de todo o continente.

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No fim, a noite foi bem-sucedida para o time catalão, mas as palavras de Rodri lembram que a busca pela perfeição nunca termina. Ao apontar falhas mesmo nas vitórias mais dominantes, o veterano ajuda a manter os jogadores mais jovens concentrados na disciplina tática necessária para conquistar a Champions League. Com Yamal seguindo a produzir lances de “sorte” que mudam jogos e Gordon oferecendo precisão nas finalizações, o Barcelona tem tudo para ser um forte candidato ao título, desde que dê ouvidos aos alertas de seu influente meio-campista. Seu próximo compromisso europeu será mais um teste dessas lições à medida que a fase de grupos se intensifica.