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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Foi favorecimento ao Madrid? Decisão polêmica da arbitragem incendeia o estádio do Betis e Mourinho revela sua verdadeira face

Bétis x Real Madrid
Bétis
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
A. Guler
Espanha
Portugal
Turquia

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O confronto entre Real Madrid e Real Betis foi marcado por um lance de arbitragem polêmico, depois que o turco Arda Güler escapou da expulsão apesar de ter recebido um cartão amarelo no primeiro tempo, antes que as reclamações dos jogadores do Betis aumentassem e José Mourinho se visse na linha lateral, no centro da cena, na partida disputada na noite de sexta-feira no estádio La Cartuja, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Güler havia recebido um cartão amarelo durante o primeiro tempo e, em seguida, cometeu uma falta clara sobre Marc Roca aos 52 minutos, enquanto tentava recuperar a bola, em uma entrada que lhe renderia o segundo cartão amarelo e a expulsão.

O jogador turco percebeu a gravidade de sua situação assim que cometeu a falta, levantando a mão em sinal de desculpas, indicando que estava ciente da possibilidade de receber a segunda advertência, mas o árbitro Hernández decidiu seguir com o jogo sem mostrar o cartão.

A decisão irritou os jogadores do Real Betis, encabeçados por seu capitão Isco, que exigiram do árbitro uma explicação para a não expulsão de Güler, enquanto a torcida da equipe andaluza recebeu a decisão com fortes protestos das arquibancadas.

No lance seguinte, imediatamente após, Konaté voltou a cometer uma falta sobre Fran García, recebendo outro cartão amarelo, enquanto Mourinho reagiu com veemência em protesto contra a decisão, acabando também ele por receber um cartão do árbitro, ao contrário da tranquilidade que marcou o treinador português nas três primeiras rodadas.

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