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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

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"Foi dispensado": chegou Rodri e o jogador do Barcelona pagou o preço da negociação!

Barcelona
Braga
T. Marques
La Liga
Espanha
Portugal

Quem é ele?

O Barcelona definiu o futuro de seu jovem meio-campista Toni Marquez, após chegar a um acordo com o Sporting Braga de Portugal a respeito da transferência do jogador de 19 anos, em um negócio que se insere nas movimentações do clube catalão para reorganizar seu elenco antes do início da nova temporada.

O jornal "The Athletic" informou que o Barcelona chegou a um acordo com o Sporting Braga pela transferência de Marquez por 10 milhões de euros, além de bônus adicionais, encerrando assim a passagem do jogador pelo clube catalão após um período que testemunhou sua ascensão ao time principal, antes que suas participações diminuíssem.

Marquez havia começado a temporada passada no elenco do time reserva, antes de ter a chance de aparecer no time principal sob o comando de Hansi Flick, mas não conseguiu firmar-se nos planos do treinador alemão, especialmente durante o atual período de preparação.

Durante os preparativos para a nova temporada, o meio-campista catalão atuou por apenas 28 minutos no confronto do Barcelona diante da Udinese, no torneio triangular de Udine, partida que a equipe perdeu por um gol a zero, o que colocou seu futuro em pauta com a aproximação do início das competições oficiais.

Marquez havia feito sua estreia pelo time principal do Barcelona em fevereiro do ano passado, quando atuou por 6 minutos diante do Real Mallorca no estádio Camp Nou, em uma partida que terminou com vitória da equipe catalã por 3 a 0.

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O jogador também teve outra participação ao final da temporada, quando entrou como substituto por 3 minutos diante do Alavés, na trigésima sexta rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida que o Barcelona perdeu por 1 a 0, depois de a equipe já ter garantido o título da competição.

A transferência de Marquez para o Sporting Braga acontece diante da presença de um ambiente espanhol familiar dentro do clube português, comandado pelo treinador espanhol Carlos Vicens e que conta em suas fileiras com 5 jogadores espanhóis: Víctor Gómez, Sergi Barça, Gabri e Fran Navarro, além de Pau Víctor, ex-atacante do Barcelona.

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