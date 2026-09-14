José Mourinho, técnico do Real Madrid, compareceu à coletiva de imprensa antes do confronto contra o Elche, marcado para a noite de terça-feira no estádio "Martínez Valero", pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, falando sobre a preparação de sua equipe, a situação de alguns de seus craques e o estilo de jogo que busca consolidar com o time.

Durante a coletiva, cujos detalhes foram divulgados pela imprensa espanhola, Mourinho abordou vários temas importantes dentro do Real Madrid, começando por Vinícius Júnior e Arda Güler, passando pela evolução da situação de Tchouaméni, até chegar à sua filosofia sobre a marcação alta e a gestão dos minutos dos jogadores, antes de encerrar sua aparição com um comentário chamativo sobre os pênaltis.

Mourinho resumiu com clareza seu objetivo para o duelo contra o Elche, dizendo: "Quero vencer. Quero jogar bem e vencer, nada além disso", ressaltando que seu foco está em conquistar a vitória apresentando o nível que deseja de sua equipe.

Expectativas elevadas para Güler

O treinador português demonstrou grande admiração por Arda Güler, elogiando sua capacidade de fazer a diferença dentro de campo, e disse: "Sua qualidade é impressionante: sua visão apurada, sua objetividade, a estabilidade que proporciona ao desempenho da equipe e sua criatividade. Ele tem um potencial enorme, e suas estatísticas já são impressionantes".

E acrescentou em tom chamativo: "Talvez eu não queira exagerar e dizer que ele é o melhor, o melhor, o melhor, três vezes, mas sim, ele é o melhor, o melhor".

Por outro lado, Mourinho cobrou de Vinícius mais objetividade diante do gol, considerando que a melhor versão do jogador brasileiro aparece quando ele é capaz de converter as oportunidades em gols, apesar de ressaltar a importância do trabalho coletivo e da evolução diária.

E disse: "Sua melhor condição é marcar gols. É evidente que criar gols é importante, o trabalho coletivo é extremamente importante, o trabalho diário é importante e ele o executa da melhor forma, mas há outro Vinícius".

Mourinho explica seu projeto

Mourinho respondeu à sua declaração anterior sobre a necessidade de três meses para ver o Real Madrid da forma que deseja, explicando que não pretende ter uma solução mágica, e sim alcançar uma equipe mais evoluída com a continuidade do trabalho.

E disse: "O que quero dizer é que quero ser melhor daqui a três meses do que sou hoje, mas não tenho uma receita mágica que nos torne muito fortes em três meses".

Ele destacou que a evolução vem gradualmente por meio das partidas e das sessões de treino, ressaltando que o aumento do entrosamento e a continuidade do trabalho com a comissão técnica ajudam a equipe a melhorar.

A marcação alta

O treinador português falou sobre o estilo defensivo que busca aplicar, ressaltando que a marcação alta não pode se manter durante toda a partida, e que sua equipe deve ser capaz de mudar seu estilo conforme o andamento do jogo.

Ele esclareceu: "Não acho possível fazer a marcação alta durante os noventa minutos; esse não é o nosso estilo", ressaltando ao mesmo tempo que não quer que o Real Madrid se transforme em uma equipe que se contenta em recuar e defender.

E acrescentou: "Não gosto do estilo do bloco defensivo, mas também não quero sofrer demais porque o adversário marca dois ou três gols que obrigam o goleiro a fazer defesas espetaculares".

Tchouaméni retorna

Mourinho confirmou que Tchouaméni terá um papel maior no próximo período, depois de ter atuado por períodos limitados nas partidas anteriores após seu retorno.

E disse: "Ele está melhorando constantemente, e se sente com mais força e confiança. Vai jogar amanhã. Não consigo determinar agora quantos minutos ele vai jogar".

Ele também esclareceu que a comissão técnica lida com cautela com as cargas físicas dos jogadores, apontando a existência de um plano completo de prevenção de lesões que inclui o trabalho na academia, o treinamento individual e o acompanhamento médico.

A polêmica da Bola de Ouro

Ao ser questionado sobre as declarações de Lamine Yamal a respeito do prêmio da Bola de Ouro e de seu merecimento, Mourinho recusou-se a entrar em polêmica com o jogador do Barcelona, dizendo brevemente: "Não comento as declarações dos jogadores. Respeito todas as opiniões, mas não as comento".

Ele também falou sobre a possibilidade de combinar Valverde e Tchouaméni no meio-campo, ressaltando que a questão não tem a ver com os jogadores serem defensivos ou ofensivos, e sim com alcançar o equilíbrio necessário dentro de campo, com a diferenciação dos papéis de cada jogador conforme suas características.

Cobranças de pênalti

No fim da coletiva, e quando parecia que a conversa havia chegado ao fim, Mourinho fez um comentário chamativo em que disse: "Nenhuma pergunta sobre as cobranças de pênalti? Isso é estranho, não é?", deixando uma indicação enigmática sobre o tema da arbitragem antes do confronto contra o Elche.