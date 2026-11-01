“Foi apenas uma solução!”: Ronald Araujo fala sobre o famoso desarme de cabeça e o crescimento do Liverpool

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O zagueiro do Liverpool Ronald Araujo acredita que a equipe ainda pode melhorar seu desempenho, apesar de ter vencido cinco partidas consecutivas em todas as competições. O uruguaio também relembrou seu famoso desarme de cabeça contra o Brighton antes do confronto de domingo com o Arsenal, campeão da Premier League.

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Araujo confia no Liverpool após sequência de cinco vitórias

O Liverpool recebe o Arsenal, campeão da Premier League, em Anfield no domingo, em busca da sexta vitória consecutiva em todas as competições. A equipe de Andoni Iraola chega ao confronto após vencer o Chelsea nos pênaltis, no meio da semana, pela Copa da Liga Inglesa.

Ronald Araujo, eleito o melhor em campo contra o Brighton, acredita que o elenco está evoluindo significativamente.

O defensor uruguaio afirma que a equipe ainda não atingiu todo o seu potencial.

Araujo afirma que o Liverpool pode elevar ainda mais seu nível

Antes do confronto com a equipe de Mikel Arteta, Araujo destacou a evolução do elenco sob o comando de Iraola. “Não há dúvida de que estamos em um bom momento. Pessoalmente, estou convencido da qualidade da equipe que temos”, afirmou Araujo.

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“Talvez não tenhamos tido o melhor dos começos, mas, pela equipe que temos, pelo trabalho e pela filosofia que o treinador tem para nós, eu estava convencido de que a equipe continuaria evoluindo.”

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“Estamos nessa fase de desenvolvimento, e isso é ótimo, porque significa que ainda há espaço para melhorar... Não podemos nos dar por satisfeitos”, acrescentou.

Defensor relembra desarme de cabeça que viralizou contra o Brighton

Araujo comentou o desarme de cabeça, já famoso, que fez enquanto estava caído no chão durante a recente vitória do Liverpool por 2 a 0 sobre o Brighton, pelo campeonato. “No fim das contas, foi apenas uma solução. Eu tinha me jogado no chão e usei a cabeça”, explicou Araujo, sorrindo.

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“Sou muito apaixonado, e é assim que vivo o futebol. Sempre fui assim... O que quer que eu precise fazer para ajudar a equipe, preciso estar preparado para fazer.”

“Como eu tinha ido ao chão e a bola estava ali, usei a cabeça e consegui tocar na bola. Foi brilhante, mas isso faz parte do meu trabalho”, acrescentou.

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Liverpool se prepara para difícil desafio contra o Arsenal

Araujo reconheceu a dificuldade do confronto que aguarda o Liverpool contra o atual campeão da liga em Anfield.

“É um jogo difícil. Vamos enfrentar o campeão da Premier League, finalista da Champions League... Mas também temos nossas armas”, observou Araujo.

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O Liverpool está concentrado em conquistar três pontos importantes diante de sua torcida.