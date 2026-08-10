Mais de uma década depois de uma das histórias mais polêmicas de sua carreira, José Mourinho revelou uma surpresa estrondosa envolvendo o Manchester United, ao afirmar que havia de fato aceitado suceder Sir Alex Ferguson no comando da equipe em 2013, antes de voltar atrás em sua decisão nos últimos instantes e optar pelo retorno ao Chelsea.

Essas confissões vieram no âmbito de uma nova série documental na plataforma "Netflix", que aborda a trajetória do treinador português, de 63 anos, que se prepara para viver uma nova experiência com o Real Madrid após seu retorno ao clube espanhol para uma segunda passagem.

Mourinho: assinei um contrato para suceder Ferguson

Mourinho revelou pela primeira vez, de forma explícita, os detalhes das negociações que o aproximaram do Manchester United após a saída de Ferguson do comando da equipe em 2013.

O treinador português afirmou, em declarações reproduzidas pela "BBC Sport": "Quando deixei o Real Madrid, assinei um contrato para me transferir ao Manchester United como sucessor de Sir Alex".

A questão não parou na confissão de Mourinho, já que o próprio Ferguson confirmou a veracidade do relato do treinador português, esclarecendo que Mourinho era de fato o candidato a assumir a missão.

Ferguson disse: "A ele foi oferecido o cargo, sim. Sentei-me com ele e expliquei-lhe a situação e, do meu ponto de vista, ele já havia aceitado, mas em questão de horas tudo mudou".

Ferguson havia encerrado sua carreira como treinador no Manchester United em 2013, depois de comandar o clube por 26 anos, período em que conquistou 13 títulos da Premier League, além de diversos troféus nacionais e continentais.

Um telefonema comovente que mudou a decisão de Mourinho

Ferguson revelou que Mourinho voltou atrás em seu acordo com o Manchester United por causa de seu desejo de retornar ao Chelsea, o clube que havia levado ao título da Premier League duas vezes consecutivas, em 2005 e 2006.

Ferguson disse: "Certa noite, ele me ligou chorando e disse: Alex, eu não consigo fazer isso. Dei minha palavra ao Chelsea e não vou quebrar minha promessa. Eu entendi o motivo que ele me apresentou, mas me senti decepcionado".

A decisão de Mourinho representou um dos momentos mais marcantes do mercado de treinadores da época, depois de tudo indicar que ele havia definido seu futuro com a transferência para Old Trafford, antes de finalmente optar pelo retorno ao clube londrino.

"Senti orgulho": por que Mourinho recusou o Manchester United?

De sua parte, Mourinho explicou que a oportunidade de suceder Ferguson representava um grande motivo de orgulho para ele, mas que, ao mesmo tempo, sentiu que não poderia ignorar sua relação especial com o Chelsea.

Ele disse: "Senti muito orgulho em receber uma oferta para suceder Sir Alex, porque o Manchester United tem um enorme apelo. Mas o amor pelo futebol é uma coisa, e o amor por um clube específico é outra. Acredito que esse sentimento é mais forte do que o amor pelo futebol. No fundo, e após minha experiência com o Real Madrid, eu precisava me sentir amado".

Mourinho admitiu que perder a oportunidade de suceder Ferguson foi doloroso, mas afirmou que não se arrepende de sua decisão. Ele disse: "Perder a oportunidade de suceder Sir Alex Ferguson no comando da equipe foi algo extremamente doloroso, mas não me arrependo disso, porque foi uma decisão que veio do meu coração".

O retorno ao Chelsea e um terceiro título na Premier League

Após sua decisão de não assumir o comando do Manchester United, Mourinho retornou ao Chelsea em 2013 e conseguiu levar a equipe à conquista de seu terceiro título da Premier League, além do troféu da Copa da Liga.

Mas a história de Mourinho com o Manchester United não terminou naquele ponto, já que o treinador português teve uma nova oportunidade de assumir o comando da equipe três anos depois.

Em maio de 2016, o Manchester United escolheu Mourinho como sucessor do holandês Louis van Gaal, dando início a uma experiência há muito esperada pelo treinador português em Old Trafford.

Ao longo de um período de cerca de dois anos e meio, Mourinho conseguiu levar a equipe à conquista da Copa da Liga e da Liga Europa, antes de ser demitido em dezembro de 2018, após a queda de resultados e o aumento da pressão em torno da equipe.