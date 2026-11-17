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Após a vitória espetacular sobre a Holanda, Jürgen Klopp revelou como um ajuste tático levou a seleção alemã ao triunfo brilhante.

"Hoje foi intenso de uma maneira completamente diferente. Deu para ver. As duas equipes queriam pressionar alto. Nenhuma das duas deu essa facilidade à outra e ambas lançaram a bola por cima da linha de pressão. Nós também tentamos manter as coisas simples. Só queríamos sair jogando quando dava para fazer isso rapidamente", explicou o técnico da seleção alemã após a vitória de sua equipe por 5 a 0 (1 a 0) .

Quanto a isso, não se podia "perder a cabeça", afinal, eles tiveram apenas "dois treinos" para ensaiar os movimentos. "E, então, uma saída de bola perfeita contra a pressão alta? Pensei: podemos deixar isso de lado. Vamos fazer isso um dia, quando tivermos duas semanas", disse Klopp.

Em vez disso, a seleção alemã adotou uma abordagem um pouco mais pragmática com a bola. "Queríamos lançar a bola para Kai (Havertz), disputar as segundas bolas, e os holandeses tinham o mesmo plano: lançavam para (Cody) Gakpo", explicou Klopp. Os holandeses, por sua vez, criaram problemas para a equipe alemã sobretudo "quando a bola estava no chão, porque (Tijjani) Reijnders jogava como camisa 10 e (Donyell) Malen ocupava os dois zagueiros. Aí eles nos fizeram correr atrás da bola."

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O técnico da seleção alemã continuou: "Precisávamos ser mais corajosos e fazer um dos zagueiros sair para marcar. Pavlo (Aleksandar Pavlovic) e Jo (Joshua Kimmich) encontraram bons ajustes, mas isso não basta, porque o espaço ainda é grande demais. Por isso, Jona (Jonathan Tah) ou Schlotti (Nico Schlotterbeck) precisava avançar para marcar no meio-campo. Foi aí que criamos problemas para eles. E, então, fizemos coisas incríveis a partir dos espaços."

Getty Images

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Quem a seleção alemã enfrentará nas quartas de final da Liga das Nações?

De modo geral, o técnico da seleção alemã se mostrou extremamente satisfeito com a atuação de seus jogadores . Ele disse que vai rever os "gols incríveis" várias vezes "esta noite e nas próximas semanas e meses". "Este é um grupo muito especial neste momento", afirmou Klopp sobre seus convocados, por quem já havia se "apaixonado perdidamente" no início do outono.

"Todo mundo vai para casa com um sorriso e, por pelo menos três, quatro meses, não vai questionar a seleção, mas pensar: isso pode dar certo", acrescentou Klopp. Ele disse ter "jogadores de futebol maravilhosos, pessoas de grande caráter" em sua equipe: "Os rapazes ainda surpreendem a si mesmos."

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Com a vitória expressiva sobre a seleção holandesa, a Alemanha conquistou a liderança do Grupo 2 na última rodada da Liga das Nações e, assim, se classificou para as quartas de final. No momento, Bélgica, Espanha, Dinamarca, Portugal e Noruega são os possíveis adversários nessa fase.