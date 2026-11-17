Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Após a vitória espetacular sobre a Holanda, Jürgen Klopp revelou como um ajuste tático garantiu o triunfo brilhante da seleção alemã.

"Hoje foi intenso de uma maneira completamente diferente. Deu para ver. As duas equipes queriam pressionar no campo adversário. Nenhuma das duas facilitou para a outra; em vez disso, mandaram a bola por cima da cabeça dos adversários. Também tentamos simplificar. A não ser quando dava para sair jogando rapidamente, aí queríamos fazer isso", explicou o técnico da seleção alemã após a vitória de sua equipe por 5 a 0 (1 a 0) .

Quanto a isso, não se podia "ficar maluco", afinal, a equipe teve apenas "dois treinos" para ensaiar as jogadas. "E aí, uma saída de bola perfeita contra a pressão alta? Pensei: podemos deixar isso para lá. Faremos isso algum dia, quando tivermos duas semanas", disse Klopp.

Em vez disso, a seleção alemã adotou uma abordagem um pouco mais pragmática com a bola. "Queríamos lançar bolas longas para Kai (Havertz), disputar as segundas bolas, e os holandeses tinham o mesmo plano: lançavam para (Cody) Gakpo", explicou Klopp. Já os neerlandeses causavam problemas à seleção alemã principalmente "quando a bola estava no chão, porque (Tijjani) Reijnders jogava como camisa 10 e (Donyell) Malen ocupava os dois zagueiros. Aí eles nos fizeram correr."

Publicidade Publicidade

O técnico prosseguiu: "Precisávamos ser mais corajosos e fazer um zagueiro sair para marcar. Pavlo (Aleksandar Pavlovic) e Jo (Joshua Kimmich) encontraram bons ajustes, mas isso não basta, porque o espaço ainda é grande demais. Por isso, ou Jona (Jonathan Tah) ou Schlotti (Nico Schlotterbeck) precisava avançar para marcar no meio-campo. Foi aí que causamos problemas a eles. E então fizemos coisas incríveis aproveitando os espaços."

Getty Images

Tópicos relacionados

Quem a seleção alemã enfrentará nas quartas de final da Liga das Nações?

De modo geral, o técnico se mostrou extremamente satisfeito com a atuação de seus jogadores como um todo . Ele disse que voltará a assistir aos "gols sensacionais" "esta noite e nas próximas semanas e meses". "Este é um grupo muito especial neste momento", afirmou Klopp sobre a equipe, pela qual já havia ficado "completamente apaixonado" no início do outono.

"Todo mundo vai para casa sorrindo e não questiona a seleção por pelo menos três ou quatro meses. Em vez disso, pensa: isso pode dar certo", acrescentou Klopp. Ele conta com "jogadores maravilhosos, pessoas de grande caráter" em sua equipe: "Os rapazes ainda surpreendem a si mesmos o tempo todo."

Publicidade

Com a vitória expressiva sobre a Holanda, a seleção alemã assumiu a liderança do grupo 2 na última rodada da Liga das Nações e se classificou para as quartas de final. Neste momento, os possíveis adversários são Bélgica, Espanha, Dinamarca, Portugal ou Noruega.