Segundo informa o Bild, no primeiro jogo oficial do SGE na Copa da Alemanha, contra o St. Tönis, da Oberliga, daqui a pouco menos de uma semana e meia, Kaua Santos deverá estar entre os postes, e não o goleiro titular da última temporada, Michael Zetterer.

De acordo com a reportagem, o brasileiro construiu uma pequena vantagem sobre seu concorrente alemão na pré-temporada sob o comando do novo técnico, Adi Hütter, mas a disputa pelo posto de número 1 no Eintracht Frankfurt ainda não estaria decidida em definitivo.

Também por isso, segundo informações do Bild, Zetterer não planeja deixar Frankfurt. Hütter teria sinalizado ao jogador de 31 anos uma disputa justa e chances iguais, motivo pelo qual existe a esperança de voltar à linha de frente em caso de lesão ou de atuações fracas de Santos.

Quem vencerá a disputa no gol do Eintracht Frankfurt?

Na temporada passada, Zetterer havia chegado ao Eintracht inicialmente como reserva planejado de Santos, mas rapidamente se mostrou a opção mais segura e confiável no gol, razão pela qual o então treinador Dino Toppmöller colocou o brasileiro no banco e promoveu o alemão a número 1.

Quando Santos voltou a receber a preferência com a chegada de Albert Riera, Zetterer teve de retornar inicialmente ao banco. No entanto, Santos sofreu na primavera uma lesão mais grave no joelho, motivo pelo qual o SGE precisou confiar mais uma vez em Zetterer. Até o fim da temporada, o jogador de 31 anos acabou defendendo o gol do time de Frankfurt.



