Foggia, o diretor-geral Francavilla: “No dia 25 de julho, seremos readmitidos na Série C”. Casillo: “Auteri é o novo técnico”

É hora de coletivas no Foggia. Na sala Fesce do estádio Zaccheria, a nova temporada do Rossonero foi oficialmente inaugurada. Gennaro Casillo apresentou os planos do clube para o futuro e anunciou imediatamente três novas figuras que acompanharão o clube: Pavone como diretor da área técnica, Casella no cargo de diretor esportivo e Auteri no comando técnico. O presidente falou sobre o novo projeto do Rossonero: “O novo projeto começa hoje. Agora temos uma segunda oportunidade: é assim que vemos a situação. Nos últimos anos, faltou identidade; parece que o Calcio Foggia perdeu sua identidade. Faltava uma base de formação no Calcio Foggia. Recomeçamos pelo setor juvenil, que terá à disposição o campo de San Ciro, e partimos das quatrocentas crianças que compareceram ao encontro há algumas semanas. A base volta ao Calcio Foggia, embora agradeçamos à Fundação Capitanata do Esporte pelo trabalho realizado na última temporada. Recorremos a Gianluca Torma, que está aqui presente e que apresentamos hoje. Investiremos boa parte do orçamento na base”.





Quanto à questão do estádio, por outro lado, Casillo declara: “Ontem tivemos reuniões com Galasso e Di Molfetta sobre a questão do estádio. Recorremos à prefeita para que a prefeitura possa nos apoiar. O Zaccheria é um marco para esta cidade. É preciso agir para que as famílias possam desfrutar do estádio durante os jogos nas melhores condições possíveis”.





O presidente do Foggia continuou falando sobre o centro esportivo: “Teremos à disposição o Croci Nord, embora gostássemos de ter um centro esportivo com campo de grama próprio; talvez fosse melhor ter um jogador a menos e uma estrutura totalmente nossa. Nos reunimos com Longo e outros dois treinadores, e a escolha recaiu sobre Auteri; essa foi a decisão”.





Um pedido especial para Auteri: “Prometemos clareza, transparência e sempre diremos o que faremos, sem ir além, pois o Foggia é uma das empresas — talvez uma das mais bonitas. Quando nos reunimos com Auteri, pedimos que ele fizesse com que dez mil espectadores voltassem ao Zaccheria e que o bom futebol voltasse. Ele mal podia esperar para chegar a Foggia. Ele almejava aquele cargo e precisávamos de alguém com esse perfil e essa experiência; e gostamos muito da disposição dele em vir para cá. Ele quer voltar a entrar em campo”.









Sobre as metas para a próxima temporada, Gennaro Casillo não faz mistério: “Temos em mente fazer uma excelente temporada. Será um campeonato tranquilo, mas em Foggia o belo futebol precisa voltar e os torcedores voltarão ao estádio, pois temos certeza de que o belo futebol voltará”.





Sobre os primeiros meses à frente do clube rossonero e sobre a relação com o empresariado local: “Estou um pouco decepcionado porque, após dez derrotas consecutivas, o arrependimento e a desmoralização vieram do fato de não termos conseguido reorganizar tudo imediatamente. Aos patrocinadores, digo que ninguém deve se sentir obrigado a dar uma mãozinha, mas esperamos muito da comunidade local”.





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Giovanni Francavilla, diretor-geral do clube rossonero, falou sobre o tema da readmissão na Série C: “Estamos trabalhando na inscrição no campeonato da Série D para, em seguida, apresentar a documentação necessária para a readmissão no próximo campeonato da Série C. Hoje é aberto o portal para a inscrição na Série D, com a documentação necessária a ser apresentada até 10 de julho. Em seguida, até o dia 20, providenciaremos a apresentação da documentação para a readmissão, que será ratificada em 25 de julho pelo Conselho Federal. A partir desse dia, será possível começar a apresentar os contratos dos jogadores”.





Sobre o futuro, por outro lado: “Apesar do rebaixamento, temos a sorte de recomeçar do zero, pois é como se tivéssemos conquistado um campeonato em dois meses. Pavone e Casella já estão trabalhando, estabelecendo contatos com agentes e clubes e fechando acordos sem poder formalizar nada por escrito; a partir de 25 de julho, haverá muitos jogadores disponíveis no mercado. A máquina está pronta: agora está na oficina e, em seguida, partirá a todo vapor”.





O diretor-geral fez um pedido específico aos torcedores rossoneri: “Peço aos torcedores que esqueçam tudo o que aconteceu até 30 de junho. Vamos recomeçar todos juntos; ganhamos um campeonato em poucos meses, então partimos daqui. Quanto à pré-temporada, trabalharemos em duas fases até meados de agosto”.