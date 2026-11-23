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Mudança no Foggia, que decidiu trocar de treinador: Gaetano Auteri deixa o cargo após um acordo para a rescisão consensual de seu contrato. O treinador paga pelo início decepcionante de temporada do Foggia na Serie C. O time esperava brigar pelas primeiras posições, mas está na penúltima colocação, com 15 pontos após 15 rodadas. O Foggia sofreu oito derrotas até agora, as três últimas consecutivas, contra Barletta, Bari e Scafatese.

DIRETOR ESPORTIVO TAMBÉM SOB PRESSÃO - São quatro vitórias e três empates. A situação do diretor esportivo Alex Casella também está sendo avaliada. Na próxima sexta-feira, o Foggia enfrentará a Casertana no "Zaccheria", às 20h30.

QUEM SUBSTITUI AUTERI - A disputa pelo cargo de treinador está entre dois nomes: o Foggia mantém contato com Troise e Prosperi para decidir quem assumirá o time. As conversas com o primeiro estão em andamento, mas ele pede um contrato de dois anos. Outras opções são Roberto Breda e Fabrizio Castori, que, porém, gostaria de assumir um time da Serie B.