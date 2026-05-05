Phil Foden renovou seu contrato com o Manchester City, segundo noticiou o The Athletic na manhã desta terça-feira. O meio-campista está agora vinculado ao clube até meados de 2030, com opção de renovação até meados de 2031.

Foden tinha apenas mais um ano de contrato no Etihad Stadium, o que fazia com que uma saída neste verão não parecesse improvável.

O fato de Foden ter aparecido muito pouco nos planos de Pep Guardiola nesta temporada alimentou os rumores sobre uma saída do jogador da seleção inglesa neste verão.

A última vez que Foden foi titular pelo Manchester City remonta a 4 de março. Na ocasião, ele jogou 77 minutos contra o Nottingham Forest (2 a 2).

Ele também não entrou em campo nas duas partidas da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Ficou no banco nas duas ocasiões.

Foden, de 25 anos, já foi seis vezes campeão da Inglaterra com o Manchester City. Ele também conquistou a Liga dos Campeões e duas vezes a FA Cup.