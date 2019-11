Foco na Libertadores! Gallardo não quer nem falar em assumir o Barcelona

Treinador do River Plate garantiu que não é o momento para pensar nisso, já que o time encara o Flamengo na final da Libertadores no próximo dia 23

O treinador do , Marcelo Gallardo, despistou os rumores sobre uma possível transferência para o Barcelona. O time catalão não está fazendo uma boa temporada e parece questão de tempo até que Ernesto Valverde seja demitido. Com esse cenário, o nome de Gallardo é um dos mais cotados para assumir o Barça.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

"Nenhuma parte se apresentou para iniciar uma conversa, ainda mais numa fase muito importante para o nosso clube, em que temos partidas decisivas", afirmou o treinador do River, que ainda completou: "É claro que não há nada que me tire o foco dos objetivos que temos pela frente".

Já faz algum tempo que Gallardo tem sido comentado como futuro substituto de Valverde. Recentemente, o argentino recebeu elogios até de Pep Guardiola, que questionou a ausência de Gallardo entre os indicados a melhor treinador do mundo. O presidente do River também falou sobre o futuro do comandante e disse que o enxerga "ou no Barcelona ou no Real Madrid".

Mais artigos abaixo

"Não posso dar eco aos rumores. Ninguém me propôs uma reunião ou uma análise sobre o que fazer no futuro. Não é o momento para isso", concluiu Gallardo.

O River está, pelo segundo ano consecutivo, na final da Libertadores - a terceira em quatro temporadas. Os Millionarios encaram o no dia 23, buscando o quinto título continental. O jogo único acontecerá em Lima, no .