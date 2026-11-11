Compartilhar Siga GOAL no Google

O atacante Niclas Fullkrug, do Werder Bremen, comemorou o retorno à seleção da Alemanha. Em boa fase, ele falou sobre trabalhar sob o comando do técnico Jurgen Klopp enquanto a equipe se prepara para jogos decisivos da Liga das Nações da Uefa contra Sérvia e Holanda.

Publicidade

Fullkrug é recompensado com retorno à seleção da Alemanha após grande fase no Werder Bremen

O atacante Niclas Fullkrug, do Werder Bremen, voltou a ser convocado para a seleção da Alemanha após um início de Bundesliga em grande estilo. Com nove gols, ele lidera a artilharia da competição. Incluído na lista de 24 jogadores de Jurgen Klopp para as últimas partidas da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, Fullkrug quer deixar sua marca nos confrontos com Sérvia e Holanda.

O atacante, que soma 24 partidas pela seleção, admitiu que o retorno representa um importante reconhecimento por suas atuações no clube.

A grande fase de Fullkrug oferece à Alemanha uma referência ofensiva de força física na reta final de seu calendário internacional de 2026.

Fullkrug celebra chance de trabalhar com Klopp e reencontrar rostos conhecidos

Ao comentar seu retorno à concentração da seleção, Fullkrug destacou o quanto valoriza a oportunidade de treinar sob o comando de Jurgen Klopp e de se integrar a um elenco em transformação.

Publicidade Publicidade

“Estou muito feliz por estar de volta. É um reconhecimento pelo trabalho que você faz e pelo seu desempenho no clube”, disse Fullkrug aos jornalistas. “É ótimo fazer parte da seleção novamente e ter a chance de treinar sob o comando de Jurgen Klopp.”

Tópicos relacionados

“Conversei com muitos rostos conhecidos e também conheci várias pessoas novas. O elenco está muito diferente agora, e dá para sentir o quanto as coisas mudaram. Estou feliz por poder ser eu mesmo e por as pessoas reagirem bem a isso.”

As dificuldades no exterior e o reencontro com sua casa no futebol

Depois de superar dificuldades para manter a forma física durante sua passagem pelo exterior, Fullkrug atribuiu a retomada de sua carreira à facilidade com que se readaptou ao Werder Bremen, clube com o qual sente uma profunda ligação familiar.

Publicidade

“Nunca fui infeliz durante meu período no exterior. Sou muito grato por essas experiências, porque a vida vai além do futebol”, explicou Fullkrug. “O maior problema foi que tive dificuldades para me manter em forma. Não me esqueci de como jogar futebol nesse período.”

“O Werder Bremen é minha casa no futebol. Eu me sinto à vontade lá imediatamente. É um clube com muita história e tradição. Cheguei pela primeira vez aos 14 anos e, quando olho para os funcionários agora, 70%, 80% ou até 90% deles ainda são as mesmas pessoas.”

Publicidade

Adaptação às exigências táticas antes da viagem a Belgrado

Antes da viagem da Alemanha a Belgrado para enfrentar a Sérvia na sexta-feira e do jogo contra a Holanda em Berlim, na segunda-feira, Fullkrug detalhou suas responsabilidades táticas no sistema de alta intensidade de Klopp.

“Meu papel é bem diferente agora. Tenho participado bastante das jogadas na Bundesliga recentemente e sou necessário em diferentes áreas do campo. Na seleção, talvez eu seja mais um finalizador de ofício”, observou.

Publicidade

“Vimos uma excelente atuação contra a Sérvia, e acho que as pessoas não perceberam plenamente o quanto os jogadores mostraram intensidade e dedicação. Queremos levar ainda mais dessa intensidade para o nosso jogo.”