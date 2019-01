Focado em um jogo a cada vez, Cavani fala sobre importância da Champions League para o PSG

O uruguaio garantiu que, independentemente da competição, o objetivo da equipe parisiense é ganhar o que vier pela frente

Na primeira parte da entrevista exclusiva que a Goal fez com Edinson Cavani, enquanto o PSG faz a sua inter temporada no Qatar, o atacante uruguaio explicou o quanto Thomas Tuchel mudou a forma de jogar do time, além das revelações sobre a parceria com Mbappé e Neymar.

Nesta segunda parte, o ídolo parisiense fala sobre o duelo das oitavas de final da Champions League, contra um Manchester United que vem recuperando a sua força, e o domínio do PSG na ligue 1 francesa, onde vem batendo recordes de invencibilidade a cada rodada.

"Não acho que tenhamos uma identidade na Champions League e outra na competição nacional, mas o que acontece é que, do ponto de vista externo, acreditam que julgamos a Champions League como uma coisa diferente porque a Ligue 1, para o PSG, seria fácil. Mas nós temos que ganhar antes de falar. Especialmente contra o Amiens, nós encontramos um adversário difícil até o primeiro gol. Depois o jogo ficou um pouco mais fácil, mas não podemos esquecer que perdemos para o Guingamp (na Copa da Liga Francesa). Isso prova que o futebol é assim e que tudo pode acontecer”, disse.

“Começamos mais ou menos na Champions League e conseguimos terminar em primeiro lugar no grupo. Acho que é um pouco de tudo foi o que criado, o que foi dito, mas na verdade o que vivemos em campo é outra coisa. Quando você tem paixão e ama o futebol, sabe que todas as partidas são importantes”.

"Na vida em geral, e não apenas no futebol, deve uma pessoa tentar melhorar, crescer, ter objetivos. Todos os anos, os objetivos são os mesmos: vencer, ficar 100% para poder jogar o máximo de jogos, ir o mais longe possível com o PSG. Eu pessoalmente tive uma fase difícil, mas eu realmente acho que seguir trabalhando é a única maneira que leva ao sucesso. Os resultados são importantes, e eu nunca vou desistir de trabalhar no meu máximo e dar aos meus colegas de equipe o melhor", completou.