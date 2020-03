Football Manager 2020: quais os melhores jogadores livres para se contratar?

Reforçar seu time com experiência, de graça, não só ajuda a economizar como pode te ajudar a ir mais longe no começo de um save

Um bom reforço sem custo, com um jogador sem contrato, costuma ser uma boa aposta para quem começa um novo jogo (ou save), qualquer que seja a edição do Football Manager que esteja jogando: elas podem ser uma boa maneira de reforçar times menores e/ou com menos dinheiro para entrarem no mercado da bola virtual e, dependendo, podem ser decisivas no sucesso ou não no game.

Claro, tudo vai depender do clube que você resolveu treinar, ou mesmo das necessidades que o seu elenco oferece - o certo é que, a cada nova edição do FM, uma nova safra de jogadores livres no mercado aparece, prontos para reforçar o seu time ou mesmo seu rival.

Para o Football Manager 2020, por exemplo, é possível encontrar alguns veteranos com vasta experiência em grandes ligas ou torneios internacionais que ainda podem fazer a diferença. Embora, é verdade, boa parte deles já está na reta final de suas carreiras e oferecer apenas uma contribuição com data de validade.

Mais times

Se você está começando um novo jogo no FM 2020 - aproveitando, talvez, a oferta de jogar o game gratuitamente - e imaginando algum reforço mais fácil para iniciar sua carreira, a Goal lista, a seguir, algumas das melhores opções para começar um novo save com o pé direito.

Observação: as listas a seguir contém apenas jogadores sem contrato na atualização mais recente da Sports Interactive (versão 20.4.0) e que não comecem o jogo com lesões ou suspensões duradoras (considerando início em junho/2019).

Conteúdo

Melhores atacantes sem contrato no FM 2020

Jogador Idade* Posição Nacionalidade Duvier Riascos 33 PL (C) OK Giuseppe Rossi 32 PL (C) OK Dellatorre 27 PL (C) OK Marcus Pedersen 29 PL (C) Noruega ok Alessandro Matri 34 PL (C) Itália OK Obafemi Martins 34 PL (C) ok Keirrison 30 PL (C) Brasil OK Vinícius Araújo 26 MO (DE), PL (C) Brasil OK

Alguns jogadores mais conhecidos, como o marfinense Wilfried Bony (ex- ) e o francês Hatem Ben Arfa (ex- ), saíram da lista de apostas 'grátis' no FM 2020 após fecharem com novos clubes ao longo do último semestre, situação que se repetiu na atualização mais recente do game. Mas nem por isso as opções são menos escassas para o ataque.

Nomes mais conhecidos do fã brasileiro como Riascos (ex- ), Dellatorre (ex- ) e Keirrison (ex- e ) podem ser contratados de graça e, quem sabe, até contribuírem para uma boa força ofensiva no seu time.

Voltar ao topo

Melhores meias sem contrato no FM 2020

Jogador Idade* Posição Nacionalidade Ralf 35 MD, M (C) Brasil OK Darren Fletcher 35 MD OK Yoann Gourcuff 32 MO (C) OK Wagner 34 M (EC), MO (DEC) Brasil OK Stephen Ireland 32 MO (C) OK Mile Jedinak 34 MD (C) OK Felipe Gedoz 26 MO (DEC) Brasil OK Geuvânio 27 MO (DE) Brasil OK Samu 29 M (DE), MO (DEC) OK Jucilei 31 MD, M (C) Brasil OK Augusto Fernández 33 MD, M (DC) OK Marco Fabián 30 MO (DEC) OK Biro Biro 24 MO (DEC) Brasil OK Fran Rico 31 MD, M (C) Espanha OK Gegê 25 M (EC), MO (EC) Brasil OK Alan Ruíz 25 MO (C) Argentina OK Sung-yueng Ki 30 MD, M (C) OK

Para o meio de campo, as opções se concentram mais para quem busca um jogador de contenção: os volantes Ralf (ex- ) e Jucilei (ex- ) são boas opções, ao lado do australiano Jedinak (ex- ) e o coreano Ki (ex- e Swansea).

Também aparecem na relação alguns nomes que se destacavam em edições passadas do Football Manager, como o ex- Darren Fletcher, mexicano Marco Fabián (ex- ) e Yoann Gorcuff, o 'novo Zidane' francês que teve passagem apagada pelo .

Da mesma forma como no ataque, a atualização tirou algumas opções interessantes para os gamers: o italiano Riccardo Montolivo, que se aposentou, e os volantes Jack Rodwell e Lucas Silva, que fecharam com e , respectivamente.

Voltar ao topo

Melhores defensores sem contrato no FM 2020

Jogador Idade* Posição Nacionalidade Fabio Coentrão 31 D/DA (DE), MO (DE) OK Ivan Strinic 31 D/DA/M (E) OK Ignazio Abate 32 D/DA (D) Itália OK Alan Hutton 34 D/DA (D) Escócia OK Maximiliano Pereira 35 D/DA (D) OK Martin Olsson 31 D/DA (E) OK Juan Guillermo Domínguez 32 D/DA (E) Colômbia OK Jorge Fucile 34 D (DE) Uruguai OK Aleksandar Pantic 27 D (DC) OK Naldo 36 D (C) Brasil OK James Collins 35 D (C) OK Adil Rami 33 D (C) França OK Gum 33 D (C) Brasil OK Alexander Milosevic 27 D (C) Suécia OK Richard Keogh 32 D (C) Irlanda OK Serdar Tasci 32 D (C) OK

O português Fabio Coentrão, que chegou a deixar Marcelo no banco de reservas do em algumas ocasiões, é talvez o nome mais conhecido entre os defensores sem contrato para quem inicia um save no FM 2020. Com ele, aparecem alguns outros nomes de relevância, como o francês Rami (ex-Milan) e o brasileiro Naldo (ex- e 04).

Voltar ao topo

Melhores goleiros sem contrato no FM 2020

Jogador Idade* Posição Nacionalidade Emiliano Viviano 33 GR Itália OK Rafael 30 GR Brasil OK Juan Pablo Carrizo 35 GR Argentina OK Johann Carrasso 31 GR França OK Gorka Iraizoz 38 GR Espanha OK Agustín Orión 38 GR Argentina OK

Para quem busca um goleiro, trazer um nome sem custos pode ser uma tarefa um pouco mais complicada, dada a escassez de boas opções de um nível razoável.

O ex-Cruzeiro Rafael aparece como uma possibilidade para os times brasileiros ao lado dos argentinos Juan Pablo Carrizo (ex- , e ) e Agustín Orión (ex- ).

Mais artigos abaixo

Entre os europeus, o italiano Emiliano Viviano e o basco Gorka Iraizoz também são boas opções, apesar da idade avançada.

Voltar ao topo