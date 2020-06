Fluminense x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes voltam a campo neste domingo (28), pela quarta rodada da Taça Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Marcando a reestreia de Fred, o enfim volta a campo contra o Volta Redonda neste domingo (28), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da , após mais de três meses de paralisação do futebol. A partida terá transmissão ao vivo do canal SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Volta Redonda DATA Domingo, 28 de junho de 2020 LOCAL Nilton - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal SporTV, na TV fechada, a partir das 19h (de Brasília). Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O torcedor do Fluminense pode comemorar! Neste domingo (28) o ídolo Fred volta a vestir a camisa do clube após quatro anos afastado.

Durante a semana, o técnico Odair Hellmann esboçou o time titular com o camisa 9, além da presença de Ganso no meio.

Mais times

"Eu estou muito motivado, muito ansioso para a estreia. O professor perguntou se eu gostaria de participar já no primeiro devido ao longo tempo sem um jogo oficial, apesar dos treinos estarem sendo bem fortes nesse tempo que não rolou futebol no país. Me sinto bem preparado, é o mesmo ambiente que deixei quando saí, todo mundo bem unido, time leve, motivado pra fazer um grande ano. Tenho certeza que tudo vai dar certo e já vai começar amanhã nessa estreia. O objetivo é fazer gols e buscar a vitoria, que é muito importante pra nossa classificação.", disse Fred durante a sua apresentação neste sábado (27).

Líder do Grupo B, com nove ponto, o Fluminense está invicto na Taça Rio, enquanto o Volta Redonda aparece na terceira posição, com quatro pontos.

Mais artigos abaixo

🎙 Fala, Fred: "É o clube que eu tenho mais história. Eu tenho certeza que eu vou poder retribuir mais uma vez com gols, com a dedicação dentro de campo, e fora de campo no que precisarem, qualquer coisa, eu estou 100% disponível pra dar a vida pelo clube."



📷: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/nCZ5E8BDXc — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 27, 2020

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Ferraz e Egídio; Yago, Hudson e Ganso; Marcos Paulo, Evanilson e Fred.

Provável escalação do Volta Redonda: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Fluminense Copa do 11 de março de 2020 0 x 2 Fluminense 15 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Macaé x Fluminense Campeonato Carioca 30 de junho de 2020 A definir

VOLTA REDONDA

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 0 x 0 Fluminense Campeonato Carioca 8 de março de 2020 2 x 1 Volta Redonda Campeonato Carioca 16 de março de 2020

Próximas partidas