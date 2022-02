Fluminense x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

O Fluminense enfrenta o Volta Redonda neste sábado (19), às 19h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Carioca PPV, Cariocão Play e Elevensports, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Volta Redonda DATA Sábado, 19 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Luso-Brasileiro - RJ HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Carioca PPV, o Cariocão Play e a Elevensports, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado (19), no estádio Luso-Brasileiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com seis vitórias consecutivas e na liderança do Carioca, com 18 pontos, dois a mais que o Flamengo segundo colocado, o Fluminense volta a campo visando se distancia ainda mais na tabela de classificação.

Preparação iniciada pra partida contra o Volta Redonda! VAMOS, FLUMINENSE! 👊🇭🇺



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/iGeSojmzoD — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) February 17, 2022

Já o Volta Redonda, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com cinco pontos, conheceu a sua primeira vitória na última rodada ao golear o Audax por 4 a 0.

Em 69 jogos disputados entre as equipes, o Tricolor possui ampla vantagem: são 46 vitórias, 10 empates e apenas 13 derrotas. No entanto, o Flu perdeu os últimos dois jogos: 3 a 2, no Carioca 2021, e 3 a 0 no Carioca 2020.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Portuguesa-RJ Cariocão 13 de fevereiro de 2022 Nova Iguaçu 0 x 1 Fluminense Cariocão 17 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Vasco Cariocão 26 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília) Fluminense x Millionarios Libertadores 1 de março de 2022 21h30 (de Brasília)

Volta Redonda

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 0 x 1 Madureira Cariocão 12 de fevereiro de 2022 Volta Redonda 4 x 0 Audax Cariocão 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas