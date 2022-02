Fluminense x Volta Redonda: escalação, desfalques e mais do Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar neste sábado (19) para Fluminense x Volta Redonda, no Estádio Luso-Brasileiro, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca, a partir das 19h (de Brasília).

Em busca da sétima vitória consecutiva, o Tricolor volta a campo pelo Estadual antes de encarar o Millonarios pela Pré-Libertadores, na próxima terça-feira (22).

Já o Voltaço, com cinco pontos, e primeira equipe fora da zona de rebaixamento, vem de vitória sobre o Audax-RJ por 4 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, entra em campo já pensando no duelo contra o Millonarios, na próxima terça-feira (22), pela Pré-Libertadores. Assim, o técnico Abel Braga indica utilizar um time reserva neste sábado.

Pineida, recuperado de lesão, foi relacionado, mas David Duarte, com problema na coxa, está fora.

Do outro lado, o Volta Redonda não poderá contar com Hiroshi, machucado.

Possível escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Manoel, Luccas Claro, Pineida, Wellington, Nonato, Ganso e Nathan; Cano e Arias.

Possível escalação do Volta Redonda: Felipe; Amorim, Grasson, Dilsinho e Paulo; Thomaz, Vitor e Tinga; MV, Pedrinho e Lelê.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Matheus Ferraz: dores no joelho

David Duarte: lesionado

VOLTA REDONDA:

Hiroshi: machucado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense x Volta Redonda será transmitido ao vivo pelo Cariocão Play, no pay-per-view, e pela Elevensports, na internet, neste sábado (19), no Estádio Luso-Brasileiro.