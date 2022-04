Fluminense x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Fluminense e Vila Nova se enfrentam nesta terça-feira (19), no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Vila Nova DATA Terça-feira, 19 de abril de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (19), no Maracanã.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de conquistar a primeira vitória no Brasileirão (bateu o Cuiabá por 1 a 0), o Fluminense volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil.

Já o Vila Nova, que vem de vitória sobre o Vasco, e o empate sem gols com o Novorizontino na Série B, eliminou o Rio Branco e o Guarani nas primeiras fases da Copa do Brasil.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Tricolor registra duas vitórias e dois empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Junior 3 x 0 Fluminense Copa Sul-Americana 14 de abril de 2022 Cuiabá 0 x 1 Fluminense Brasileirão 17 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Internacional Brasileirão 23 de abril de 2022 19h (de Brasília) Fluminense x Unión de Santa Fe Copa Sul-Americana 26 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 1 Vila Nova Série B 8 de abril de 2022 Vila Nova 0 x 0 Novorizontino Série B 12 de abril de 2022

Próximas partidas