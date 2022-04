Fluminense x Vila Nova: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

O Fluminense recebe o Vila Nova nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, 16 anos após o último encontro entre os rivais, válido pela competição nacional de 2006. Na ocasião, o Tricolor goleou por 4 a 0.

O Tricolor estreia na Copa do Brasil após vencer o Cuiabá por 1 a 0, enquanto o Vila Nova eliminou o Rio Branco e o Guarani nas primeiras fases do torneio.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Disputando três competições na temporada (Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão), o Fluminense adotou o tom de mistério, mas não é segredo que a equipe sofrerá mudanças.

Para o confronto no Maracanã, o técnico Abel Braga pode preservar Nino, Ganso, Cris Silva e Calegari, enquanto Felipe Melo e Luan Freitas, lesionados, são desfalques certos.

Já o Vila Nova terá quatro desfalques: Rafinha, Daniel Amorim, Eberê e Alisson Cassiano. Todos já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes e não podem entrar em campo.

Possível escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino (David Duarte), David Braz e Pineida; André, Nonato (Martinelli), Yago e Ganso (Luiz Henrique); Arias e Cano.

Possível escalação do Vila Nova: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato Silveira e Willian Formiga; Ralf, Pablo Roberto (Wagner) e Arthur Rezende; Matheuzinho, Pablo Dyego e Victor Andrade.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Luan Freitas e Felipe Melo: lesionados

Nino, Ganso, Cris Silva e Calegari: preservados

VILA NOVA:

Rafinha, Daniel Amorim, Eberê e Alisson Cassiano: regulamento CBF

ARBITRAGEM

Árbitro: Rodolpho Toski Marques - PR

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta - PR

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá - RJ

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense e Vila Nova será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, nesta terça-feira (19).