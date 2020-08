Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico carioca será disputado neste sábado (29), pela sexta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite deste sábado (29), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Vasco DATA Sábado, 29 de agosto de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a sequência de resultados positivos, o Vasco encara o Fluminense após garantir a classificação na Copa do Brasil.

Segundo colocado, com 10 pontos e um jogo a menos, Ramon Menezes não poderá contar com o atacante Vinícius, que testou positivo para Covid-19. O jovem se junta a Bruno Gomes, além de Andrey, suspenso.

Já o Fluminense aparece na sétima psoição, com sete pontos, e vem de vitória sobre o , que garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do .

Para o clássico, o técnico Odair Hellmann não poderá contar com o goleiro Muriel, com desconforto muscular na perna esquerda. Marcos Felipe deve ser o substituto.

Por outro lado, Luiz Henrique, poupado no meio da semana, deve ser relacionado novamente.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Leandro Castán, Ricardo Graça, Henrique; Fellipe Bastos, Carlinhos (Juninho), Benítez; Guilherme Parede, Talles Magno, Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 0 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2020 Fluminense 3 x 0 Figueirense 25 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 19h30 (de Brasília) x Fluminense Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 0 Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 1 (2) x (3) 1 Vasco Copa do Brasil 26 de agosto de 2020

