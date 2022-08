Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-17

Partida acontece na segunda-feira (8), pela segunda rodada do Brasileirão sub-17; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Vasco da Gama se enfrentam num clássico carioca na segunda-feira (8/8), no estádio Giulite Coutinho, a partir das 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B do Brasileirão sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.

Os dois times do Rio de Janeiro venceram suas partidas de estreia do Brasileirão sub-17. O Fluminense visitou o Fortaleza e fez 1 a 0. O Vasco recebeu o América Mineiro e também ganhou o duelo pelo mesmo placar.

Ao fim da primeira rodada, Vasco e Fluminense ocupam a terceira e quarta posições, respectivamente.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fluminense: Kevyn, Gustavo Cintra, Kayky Almeida, Daniel Lima, João Lourenço; Henrique, Enzo, Gustavo Dohmann, Miguel Vera; Agner e Crysthyan Lucas.

Possível escalação do Vasco da Gama: João Pedro Lecce, Pablo, Wanyson, Gustavo, Lyncon; Macarrão, JP, Matheus Jerônimo, Gabriel Sá; André Ricardo e Kauan Kelvin.

Quando é?

JOGO Fluminense x Vasco (sub-17) DATA Segunda-feira, 8 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Giulite Coutinho, Mesquita - RJ, Brasil HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 1 Fluminense Brasileirão sub-17 03 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Fluminense Brasileirão sub-17 13/08/2022 11h (de Brasília) Fluminense x Atlético-MG Brasileirão sub-17 24/08/2022 15h (de Brasília)

Vasco

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 América-MG Brasileirão sub-17 03 de agosto de 2022

Próximas partidas