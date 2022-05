Fluminense x Vasco: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil sub-17 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (25) para Fluminense e Vasco, clássico válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, o Vasco entra em campo com a vantagem do empate para avançar à semifinal.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Autor do único gol do Fluminense em São Januário, Crysthyan Lucas se mostrou confiante e destacou a importância do jogo para a equipe.

''É o jogo mais importante do ano até aqui pra gente. Sabemos que será um jogo difícil, porque do outro lado tem um grande time, que assim como nós irá deixar o seu melhor em campo. Mas a nossa união, o nosso desejo de avançar para a semifinal e o apoio do nosso torcedor serão o grande diferencial para esse jogo.'', afirmou.

O Tricolor precisa vencer por dois gols para avançar. Se derrotar o Vasco por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

Matheus Lima/CR Vasco da Gama

Possível escalação do Fluminense: Cayo Fellipe; Lucas Justen, Caio, Davi e Jefté; Alexsander, Metinho, Lucas Felipe e Matheus Martins; João Neto e Arthur.

Possível escalação do Vasco: Lecce, Paulinho, Luiz Felipe, Lyncon e Leandrinho; Matheus (Igor), JP (Jerônimo) e Estrella; Rayan (Kauan Kelvin), André e GB.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

sem desfalques

VASCO:

sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense e Vasco será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, nesta quarta-feira (25).